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Apaydın: “Siyaset ve spor camiasının başı sağ olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Spor camiasına büyük hizmetler veren Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.Eski milletvekili ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinden olan Fikret Ünlü’nün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Apaydın: “Siyaset ve spor camiasının başı sağ olsun”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Spor camiasına büyük hizmetler veren Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
Eski milletvekili ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Siyaset ve spor camiasının önemli isimlerinden olan Fikret Ünlü’nün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Spor camiasına büyük hizmetler veren Ünlü’ye Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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