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AP'de Keşmir sorunu görüşüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen: - "Bölgede tüm temel hizmetlere ulaşımın yanı sıra, seyahat ve iletişim özgürlüğü yeniden tesis edilmeli"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Strazburg'daki AP Genel Kurulu'nda Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorunu uzun süre aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen Keşmir oturumunda yaptığı konuşmada bölgede yeni bir gerginlikten kaçınılması gerektiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan'a barışçıl ve siyasi bir çözüm bulmaları çağrısında bulunan Tuppurainen, bölgedeki istikrarsızlığın sonlandırılmasının tek yolunun bu olduğunu kaydetti.

Tuppurainen, "Bölgede tüm temel hizmetlere ulaşımın yanı sıra, seyahat ve iletişim özgürlüğü yeniden tesis edilmeli. AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek." diye konuştu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Beyaz Saray'da kabulünde Keşmir konusunda iki ülke arasında arabulucu olabileceğini söylemiş ancak sonrasında herhangi bir somut adım atmamıştı.

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AB Finlandiya Hindistan Keşmir Pakistan Tuppurainen

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