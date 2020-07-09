AP’de tarih dersli Türkiye oturumu

AP Genel Kurulu'nda bugün düzenlenen "Akdeniz’de İstikrar ve Güvenlik ve Türkiye’nin Olumsuz Rolü" başlıklı oturuma katılan Josep Borrell, başta Yunan, Kıbrıslı ve Fransızlar olmak üzere değişik siyasi gruplardan çok sayıda parlamenter tarafından "Türkiye’ye aşırı hoşgörülü davrandığı" gerekçesiyle eleştirildi.

Borrell, oturum başında yaptığı konuşmada, Akdeniz ve Ortadoğu’da yaşananlardan "Türkiye’nin de etkilendiğini", görüş ayrılıkları olsa da Ankara ile "çıkarların birleştiği noktalar" olduğunu ifade etti.

Libya’da Türkiye ile "gerçek bir siyasi süreç için daha iyi beraber çalışmalıyız" şeklinde konuşan Borrell, Berlin sürecinin önemine değinip AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunun kontrolü için başlattığı Irini operasyonuna devam edeceğini bildirdi.

Borrell, buna karşılık Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırasını AB olarak tanımadıklarını belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de "kaygı verici kararlılık gösterdiğini" ifade etti.

"Gidişat tersine dönmeli"