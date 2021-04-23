AP'de Türkiye ile müzakereleri durdurma girişimi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için girişim başlatıldı.

AP Dış İlişkiler Komitesinde oylanan raporda Türk hükümetinin otokratik çizgiyi sürdürmesi durumunda AB üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması talep edildi. Rapor 4 ret, 49 kabul oyu ile Komite'den geçerken 14 parlamenter çekimser oy kullandı.

Dış İlişkiler Komitesinin raporunda Türkiye'de terörle mücadele önlemlerinin suistimal edildiği, başta gazeteciler, muhalif siyasetçiler, insan hakları savunucuları olmak üzere çok sayıda kişinin hapsedildiği eleştirisinde bulunuldu, ve Türkiye'den AB ile ilişkilerin yakınlaştırılması taahhüdünde samimiyetini inandırıcı bir şekilde ortaya koyması istendi.

Türkiye'deki mevcut olumsuz eğilimin "acilen" ve "tutarlı" bir şekilde tersine döndürülmemesi durumunda AB Komisyonu'nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için tavsiyede bulunması talep edildi.

Kararda, bu adım öncesinde, Türkiye ile yakın ilişkileri korumada farklı yollar bulunması için değerlendirmeler yapılması da isteniyor.