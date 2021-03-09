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AP'de üç Katalan siyasetçinin dokunulmazlıkları kaldırıldı

09.03.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Avrupa Parlamentosu, Katalonya'nın eski başbakanı Carles Puigdemont ve iki Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay verdi.

İspanya, bu siyasetçileri yargılamak için iadesini istiyor.İspanya'ya bağlı, özerk Katalonya bölgesinin eski başbakanı Carles Puigdemont'nun da aralarında bulunduğu üç Katalan siyasetçi Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) dokunulmazlıklarını kaybetti.

AP'de yapılan oylamada 400 parlamenterler, Puigdemont ile birlikte Katalan siyasetçiler Toni Comin und Clara Ponsati'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması için "evet" oyu verdi. Oylamada 248 parlamenter "hayır" oyu kullandı, 40 kadar parlamenter de "çekimser" kaldı.

AP'de muhafazakâr, sosyal demokrat ve liberal gruplar parlamenterlerine üç siyasetçinin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde çağrıda bulundu, Yeşiller ve sol parti grupları ise üyelerinden karşı oy kullanmalarını istedi.

İspanyol makamlarının başvurusu nedeniyle AP'de gerçekleşen oylama sonrası, üç Katalan siyasetçinin yargılanmalarının önü açılmış oldu. Puigdemont, Comin ve Ponsati haklarında yargı süreci devam ederken 2019 yılında yapılan seçimlerde AP parlamenteri olarak seçilmişlerdi.

Ekim 2017'7e Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılması planlanan referandumun İspanyol yargısı tarafından yasaklanmasının ardından çok sayıda üst düzey Katalan siyasetçi, cezaî süreçle karşı karşıya kalmamak yurt dışına kaçmıştı.

İspanya iadelerini istiyor

Puigdemont ve kabinesindeki eski Sağlık Bakanı Comin Belçika'ya, Katalonya'nın eski Kültür Bakanı da İskoçya'ya gitmişti. Haklarında soruşturma başlatılan üç siyasetçi hakkında daha sonra Avrupa çapında yakalama kararı çıkartılmıştı. Belçika ve İskoçyalı yetkililer, Avrupa parlamenteri olarak dokunulmazlıkları bulunan üç siyasetçiyi İspanya'nın talebi doğrultusunda iade etmiyordu.

İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlığını savunan siyasetçilerden Katalonya bölgesinin eski başkan vekili Oriol Junqueras ise yargılandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Junqueras da Avrupa parlamenteri olarak seçilmiş, ancak hüküm giymesi nedeniyle vekillik görevine başlayamamıştı.

Öte yandan Puigdemont ve diğer iki siyasetçinin İspanya'ya iade edilip edilmeyecekleri henüz bilinmiyor.

dpa,AP,AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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