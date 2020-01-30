AP'de Yunan Vekil Türk Bayrağını Yırttı

Avrupa Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı bir Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı hakaret içeren ifadeler kullandı. Irkçı vekilin eylemi, hem Türk hem de Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir dille kınandı. AP Başkanı Davis Sassoli de, Lagos hakkında cezai işlem başlattı.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Çarşamba günü Brexit görüşmelerinin ardından, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturuma geçildi. Aşırı sağ Altın Şafak partisinden AP'ye giren bağımsız milletvekili Yannis Lagos, "Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye'nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak" diyerek Türk bayrağını yırttı.
Oturumu yöneten başkanvekili Lagos'u "itidalli davranmaya çağırarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini" uyarısında bulundu.
Çavuşoğlu'ndan sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ''Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığına ve ırkçılığa artık dur demeli" mesajını paylaştı.
Çavuşoğlu ikinci bir mesajda da, "Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye raportörü: "AB hoş karşılamaz"
AP'nin geçtiğimiz hafta Türkiye'ye giden, yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, tansiyonu yatıştırmaya çalışarak, Twitter hesabından "Hiçbir gerekçe bir bayrağın yırtılmasını haklı gösteremez. Bu son derece talihsiz bir davranış. Aşırı sağın her zamanki İslamofobik söylemi Brüksel'de hoş karşılanmaz" dedi.
Yunanistan kınadı, AP cezai işlem başlattı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Lagos'un AP Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yakmasını şiddetle kınadıkları dile getirildi. Açıklamada, "Yunanistan Türkiye’nin sembolü olan bayrağa karşı saldırıyı kınamaktadır. Neo-Nazilerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır. Yunan halkı oylarıyla 'Altın Şafak'ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo-Naziler sadece kendilerini temsil ederler' ifadelerine yer verildi.
AP sözcülüğü de, Başkan David Sassoli'nin, Yannis Lagos hakkında cezai işlem başlattığını açıkladı. Sassoli, süreç hakkında, Yunan milletvekilini yazılı olarak da bilgilendirdi.
Sabıkalı ve ırkçı
Lagos hakkında Yunanistan'da "suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği" iddialarıyla soruşturma açıldı. Lagos, 2012-2019 yılları arasında Yunanistan'ın Neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçildi. Ardından Altın Şafak'tan istifa ederek Temmuz 2019 yılında kendi partisini, Ulusal Halk Vicdanı adıyla kurdu. Halen AP'de bağımsız milletvekili olarak görev yapan 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandı ve ceza aldı. Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da isminin geçtiği belirtiliyor.
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