AP'de Yunan Vekil Türk Bayrağını Yırttı

Avrupa Parlamentosu'na (AP) ırkçı Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Yannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı bir Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı hakaret içeren ifadeler kullandı. Irkçı vekilin eylemi, hem Türk hem de Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından sert bir dille kınandı. AP Başkanı Davis Sassoli de, Lagos hakkında cezai işlem başlattı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Çarşamba günü Brexit görüşmelerinin ardından, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturuma geçildi. Aşırı sağ Altın Şafak partisinden AP'ye giren bağımsız milletvekili Yannis Lagos, "Burada göçmenlerin haklarını konuşuyorsunuz. Yunan halkının hakkını kim savunacak? Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Sizin yaptığınız tek şey ise, bize akın akın göçmen gönderen Türkiye'nin saçlarını doğru yönde okşamak. Ve bu Türk bayrağı kanla yıkanmış bir bayrak" diyerek Türk bayrağını yırttı.

Oturumu yöneten başkanvekili Lagos'u "itidalli davranmaya çağırarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini" uyarısında bulundu.