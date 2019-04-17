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AP'den 10 bin sınır muhafızına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

AP'den 10 bin sınır muhafızına onay

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansını (Frontex) güçlendirmek için 2027'ye kadar 10 bin kişilik sınır muhafızı gücünün oluşturulmasını onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nda 2027'ye kadar 10 bin kişilik sınır muhafızı gücünün kurulmasını öngören düzenleme, 162 "hayır" oyuna karşı 403 "evet" oyuyla onaylandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını korumayı amaçlayan yeni düzenlemeye göre, sınır muhafızı gücü sahada üye ülkelere yardımcı olacak, sınır ötesi suçla mücadele edecek ve mültecilerin iade süreçlerine katkı sağlayacak.

Düzenlemeye göre ilk etapta 2021'e kadar 5 bin kişilik bir güç oluşturulacak, bu sayı, 2027'e kadar 10 bine çıkartılacak.

Aynı zamanda AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği artırılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

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AB AP göç sınır muhafızı

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