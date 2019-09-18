AP'den Brexit kararı

Anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi halinde bunun tek sorumluluğun İngiltere'ye ait olduğunun altı çizilen kararda, İngiltere'nin talep ederse, anlaşmasız ayrılığı önlemek, seçim veya referandum düzenlemek şartıyla Brexit tarihinin ertelenebileceği belirtildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulunda İngiltere'nin AB'den mevcut Brexit anlaşması kapsamında düzenli şeklide ayrılmasının desteklendiği karar 126 "hayır" oyuna karşı 544 "evet" oyuyla kabul edildi. Kurulda 38 de çekimser oy kullanıldı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

