AP’den ‘Konsoloslukta Kanıt Bulundu’ İddiası

Associated Press (AP) haber ajansı kendisine açıklama yapan üst düzey bir Türk yetkilinin, “polisin Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda yaptığı aramada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu” söylediğini öne sürdü.

AP’ye göre yetkili yaklaşık dokuz saat süren aramanın ardından bulunan kanıtla ilgili ayrıntı vermedi.

AP, yetkilinin soruşturmayla ilgili basına açıklama yapılması yasak olduğu için adının gizli tutulmasını istediğini bildirdi.

Türk yetkililer, Suudi istihbaratının bazı mensuplarının Kaşıkçı’yı konsolosluğa girdiği 2 Ekim tarihinde öldürerek parçalara ayırdığını söylemişti. Suudi Arabistan ise iddiaların temelsiz olduğunu belirtmişti. Ancak ABD medyasında çıkan haberlerde Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğünü kabul edebileceği öne sürülmüştü.

Haber diğer kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

