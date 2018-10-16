HABER

AP’den ‘Konsoloslukta Kanıt Bulundu’ İddiası

16.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Associated Press (AP) haber ajansından isminin gizli tutulmasını isteyen Türk yetkili, dokuz saat süren aramanın ardından Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu söyledi. Haber diğer kaynaklarca henüz doğrulanmadı

AP’den ‘Konsoloslukta Kanıt Bulundu’ İddiası

Associated Press (AP) haber ajansı kendisine açıklama yapan üst düzey bir Türk yetkilinin, “polisin Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda yaptığı aramada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu” söylediğini öne sürdü.

AP’ye göre yetkili yaklaşık dokuz saat süren aramanın ardından bulunan kanıtla ilgili ayrıntı vermedi.

AP, yetkilinin soruşturmayla ilgili basına açıklama yapılması yasak olduğu için adının gizli tutulmasını istediğini bildirdi.

Türk yetkililer, Suudi istihbaratının bazı mensuplarının Kaşıkçı’yı konsolosluğa girdiği 2 Ekim tarihinde öldürerek parçalara ayırdığını söylemişti. Suudi Arabistan ise iddiaların temelsiz olduğunu belirtmişti. Ancak ABD medyasında çıkan haberlerde Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürdüğünü kabul edebileceği öne sürülmüştü.

Haber diğer kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
MHP ile AKP Arasında Brunson AnlaşmazlığıMHP ile AKP Arasında Brunson Anlaşmazlığı
Associated Press ajansından delil iddiasıAssociated Press ajansından delil iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.