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AP'den Kosova-Sırbistan diyalog sürecine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

AP Üyeleri: - "(Kosova-Sırbistan diyalog süreci) Olumlu bir sonuç hem AB üyeliğinin yolunu açar hem de iyi komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlar"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'in ilişkilerin normalleşmesi için sürdürdüğü diyaloğun önemine işaret ederek, sürece tam destek verdiklerini açıkladı.

AP Sırbistan Raportörü David McAllister ve Kosova Raportörü Igor Soltes, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB arabuluculuğunda devam eden Kosova-Sırbistan arasındaki diyalog süreci hakkında görüştükten sonra konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir normalleşme anlaşmasına varmasının sadece Kosova ve Sırbistan için değil tüm Batı Balkanlar için "son derece önemli" olduğu vurgulandı.

Diyalog sürecinin zaman zaman zorlu geçebileceğine işaret edilen açıklamada, "Ancak olumlu bir sonuç hem AB üyeliğinin yolunu açar hem de iyi komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki tarafın onayıyla varılacak anlaşmanın "tarihi bir adım" olacağı kaydedilirken, AP'nin başarılı bir sonuç elde edilmesi için tam destek vermeye devam ettiği belirtildi.

- Brüksel'deki buluşma 7 Aralık'ta

Vucic ve Thaçi'in AB arabuluculuğunda devam eden diyalog süreci için 7 Aralık'ta Mogheri'nin ev sahipliğinde Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor.

AB üyelik yolunda ilerleyen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de başlatılan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan çeşitli gerginlikler nedeniyle belirli aralıklarla kesintiye uğramıştı.

Vucic ve Thaçi, Mogherini ile diyalog sürecini görüşmek için haziranda Brüksel'de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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