AP'den Kuzey Akım 2 durdurulsun çağrısı

Karar tasarısında, ayrıca "rejim ile bağlantısı olan Rus oligarklar ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın çevresine" de yaptırımlar uygulanması istendi.

Zehirlenmesi sonrasında Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören Navalni, Pazar günü geri döndüğü Rusya'da gözaltına alınmış ve ardından 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Rus makamların Navalni'ye yönelik tutumunu "siyasi kaynaklı baskı" olarak nitelendiren AP, bu şekilde "ağır rüşvet olaylarının ortaya çıkmasının" engellenmeye çalıştığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye hapis cezası verilmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırımların artırılmasını talep etti. AP milletvekillerinin kabul ettiği karar tasarısında, Navalni'nin zehirlenmesi, gözaltına alınması ve yargılanmasından sorumlu kişi ve organlara yaptırım uygulanması, Kuzey Akım 2 projesinin de durdurulması talep edildi.

İş birliklerini gözden geçirme çağrısı

Avrupa Birliği'ne (AB) ve üye ülkelere çağrıda bulunan AP, Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve demokratik değerler, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve insan hakları çerçevesinde yeniden tanımlanmasını istedi. Rusya ile çeşitli platformlarda yürütülen iş birliklerinin de eleştirel bir sorgulanması gerektiğini belirten parlamento, bu iş birlikleri arasında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin de olduğunu ifade etti ve Alman-Rus ortaklığı ile yürütülen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin derhal durdurulmasını talep etti.

Ancak AP'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Partili Alman üyelerinin çoğu karar tasarının bu bölümünü reddetti.

Kuzey Akım 2 boru hattının Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırması öngörülüyor. Boru hattının tamamlanması ile Rusya'dan Almanya'ya doğaz gaz sevkiyatının belirgin bir şekilde artacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği içinde tartışma yaratan projeye Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de karşı çıkarak, projede yer alan firmalara yaptırım uyguluyor. ABD yönetimi Salı günü, projede yer alan bir Rus şirkete daha yaptırım uygulama kararı almıştı.