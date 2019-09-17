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AP'den Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanmasına yeşil ışık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosunda, AB üyesi ülke liderlerinin Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına mevcut IMF Başkanı Christine Lagarde'ın aday gösterilmesi kabul edildi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Christine Lagarde'ı aday göstermesini onayladı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada ECB Başkanlığına Lagarde'ın aday gösterilmesi kabul edildi. Oylamada 394 "evet" ve 206 "hayır" oyu kullanırken, 49 milletvekili çekimser kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede Lagarde'ın adaylığını son kez onaylanacak.

AB liderleri, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda uzun süren müzakereler sonucu Lagarde üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

AB liderleri arasında yapılan müzakerelerde Lagarde'ın özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ileri sürülmesi, ECB'nin yapısını siyasetçilerin şekillendirme çabası olarak algılanıyor.

Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde'ın Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmasına karşın merkez bankası tecrübesinin olmaması, piyasaların Lagarde'ın ECB Başkanlığına "mesafeli" yaklaşmasına yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Christine Lagarde

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