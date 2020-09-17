AP'den liderler zirvesi öncesi Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan krizde diyaloğa çağırarak aksi takdirde AB'nin ek yaptırımları devreye sokmaya hazır olması gerektiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz'deki gerilim ve Türkiye'ye karşı benimsenecek tutumun masaya yatırılacağı 24-25 Eylül'de düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde AP'de oylanan kararda, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a bağlı münhasır ekonomik bölgelerdeki eylemleri" kınanarak Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma vurgusu yapıldı.

57 ret oyu ve 36 çekimser oya karşı 601 oyla kabul edilen kararda, AB'nin kendi çıkarlarını korumakta net ve kararlı olduğu belirtilerek Türk hükümeti "Doğu Akdeniz'deki tüm yasa dışı keşif ve sondaj çalışmalarını derhal durdurmaya, Yunan hava sahasındaki ve Yunan ve Kıbrıs karasularındaki ihlallere son vermeye ve milliyetçi savaş çığırtkanı söylemden vazgeçmeye" çağrıldı.

Kararda çözüme sadece diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ulaşılabileceği belirtilerek başta Türkiye olmak üzere tüm aktörler bölgeden askerlerini derhal çekmek suretiyle gerilimin yatışmasına katkıda bulunmaya çağrıldı.