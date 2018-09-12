AP'den Macaristan'a yaptırım kararı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporu oylayarak kabul etti.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, dünkü oturumda tartışılan "Macaristan'ın durumu" konulu raporu oyladı.

Genel Kurul'da 197 hayır ve 48 çekimser oya karşı 448 evet oyuyla kabul edilen rapora göre, "Macaristan'ın, AB içerisindeki karar alma süreçlerinin dışında kalması" olarak görülen yaptırımların Macaristan'a uygulanmasını sağlayacak AB anlaşmasının 7’nci maddesinin çalıştırılmasını öngörüyor.

AP'nin kararı ile, AB değerlerini sistematik olarak ihlal ettiği öne sürülen Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması için AB Komisyonuna yeşil ışık yakıldı. AP'de ilk kez bir üye ülke hakkında hukukun üstünlüğü ilkesinin aşındığı gerekçesiyle çalıştırılan yaptırım kararına Macaristan yönetimi sert tepki göstermişti.

Dünkü oturumda söz alan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın AB kararlarında oy hakkının elinden alınması çağrılarına tepki göstererek, "Bir topluluk, sınırlarını koruyanları cezalandırıyor. Her şeyi olduğu gibi açıkça söyleyelim. Macar halkı göçmenlere 'hayır' dediği için Macaristan'ı cezalandırmak istiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.