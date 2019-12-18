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AP’den Malta Başbakanı’na derhal istifa çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

AP, gazeteci Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Malta hükümeti üzerindeki baskıyı artıyor.

AP’den Malta Başbakanı’na derhal istifa çağrısı

Parlamentoda büyük çoğunluğun oylarıyla alınan kararda Malta Başbakanı Muscat’ın derhal istifa etmesi talep edildi.Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak hükümet üzerindeki baskı artıyor. Avrupa Parlamentosu'nda büyük çoğunluğun oylarıyla kabul edilen kararda, gazetecinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın inandırıcılığından kuşku duyulduğu dile getirildi ve Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın derhal istifa etmesi talep edildi. Parlamento kararında, Muscat'ın görevde kalmaya devam etmesinin soruşturmalara olumsuz şekilde yansıması tehlikesinin bulunduğu dile getirildi. Avrupa Parlamentosu, suikast ile bağlantılı kara para aklama ve yolsuzluk vakalarının soruşturmalarında ya hiçbir ilerleme sağlanamadığına ya da bu vakaların hiç soruşturulmadığına dikkat çekti.

"Hukuk devleti ilkeleri tehdit altında"

Malta'daki vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk olaylarına da işaret eden Avrupalı parlamenterler, ayrıca Avrupa Birliği'nin bu küçük üyesi için kârlı bir uygulama olan, üçüncü ülkeden kişilere vatandaşlık satışını da eleştirdi. Parlamentonun kararında, son yıllardaki gelişmelerin Malta'yı "hukuk devleti ilkeleri, demokrasi ve temel haklar konusunda ciddi ve sürekli bir tehdit ile karşı karşıya getirdiği" vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı da Caruana Galizia adına araştırmacı gazeteciler için yeni bir Avrupa gazetecilik ödülü koymak istediklerini duyurdu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise oylama öncesi bir açıklama yaparak, Caruana Galizia'nın ailesi ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti. Hukuk devletinin Avrupa projesinin temellerinden biri olduğunu kaydeden Michel, bu cinayetin basın özgürlüğüne ve dolayısıyla Avrupa projesini oluşturan öğelere yönelik ağır ve ciddi bir saldırı olduğunu söyledi. Hristiyan demokrat-muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin parlamentodaki grubunun başkanı Manfred Weber de Avrupa Birliği Konseyi'ne çağrıda bulunarak, konunun gündeme alınmasını talep etti.

Başbakan Ocak ayında istifa edeceğini açıklamıştı

Malta Başbakanı Muscat, araştırmacı gazetecinin suikastıyla ilgili çevresindeki isimlerin zan altında kalması üzerine Aralık ayı başında bir açıklama yaparak Ocak ayında istifa edeceğini duyurmuştu. Caruana Galizia'nın ailesi başbakanı soruşturmada gerçekleri örtmekle suçluyor.

Araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia 16 Ekim 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki gazeteci, siyasetçiler ve iş insanları arasındaki yolsuzluk ve rüşvet konularında araştırmalar yapıyordu. Galizia'nın ölümünden sonra yakalanan üç zanlı hakkında dava açıldı. Ancak suikastı kimin azmettirdiği belirsizliğini koruyor.

dpa,rtre / AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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