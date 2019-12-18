AP’den Malta Başbakanı’na derhal istifa çağrısı

Parlamentoda büyük çoğunluğun oylarıyla alınan kararda Malta Başbakanı Muscat’ın derhal istifa etmesi talep edildi.Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak hükümet üzerindeki baskı artıyor. Avrupa Parlamentosu'nda büyük çoğunluğun oylarıyla kabul edilen kararda, gazetecinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın inandırıcılığından kuşku duyulduğu dile getirildi ve Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın derhal istifa etmesi talep edildi. Parlamento kararında, Muscat'ın görevde kalmaya devam etmesinin soruşturmalara olumsuz şekilde yansıması tehlikesinin bulunduğu dile getirildi. Avrupa Parlamentosu, suikast ile bağlantılı kara para aklama ve yolsuzluk vakalarının soruşturmalarında ya hiçbir ilerleme sağlanamadığına ya da bu vakaların hiç soruşturulmadığına dikkat çekti.

"Hukuk devleti ilkeleri tehdit altında"

Malta'daki vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk olaylarına da işaret eden Avrupalı parlamenterler, ayrıca Avrupa Birliği'nin bu küçük üyesi için kârlı bir uygulama olan, üçüncü ülkeden kişilere vatandaşlık satışını da eleştirdi. Parlamentonun kararında, son yıllardaki gelişmelerin Malta'yı "hukuk devleti ilkeleri, demokrasi ve temel haklar konusunda ciddi ve sürekli bir tehdit ile karşı karşıya getirdiği" vurgulandı.