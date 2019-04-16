AP'den muhbirlerin korunmasına yeşil ışık

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Birlik yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulunda "muhbirler için yüksek düzeyli koruma" sağlayacak düzenleme oylandı. Düzenleme 29'a karşı 591 oyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda muhbirlik yapan kişilere Birlik genelinde koruma sağlanacak.

Kurum veya şirketlerdeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulacak.

Muhbirlerin görevden alınması ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmeyecek.

AB ülkeleri, vatandaşlarını muhbirlik ve muhbirlerin korunması hakkında bilgilendirecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin de onayı gerekiyor.

