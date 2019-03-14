AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı

MANAGUA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Nikaragua hükümetini insan hakları konusunda sert bir şekilde eleştiren ve ülkeye yönelik yaptırım çağrısında bulunan kararı onayladı.

Bağlayıcı olmayan kararda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi ve üye ülkelere, temel hak ve özgürlükler geri kazanılıncaya kadar Nikaragua'daki durumu izlemeyi sürdürmeleri ve ülkedeki "insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilere" karşı vize yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi "hedefli ve bireysel yaptırımlar" uygulama ihtimalini değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

Parlamento üyesi Ana Gomes, kararın 39 çekimser oy ile 25 ret oyuna karşı 332 oyla kabul edildiğini aktardı.

Karar, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti ile muhalifler arasında hafta sonu askıya alınan görüşmelere yeniden başlandığı sırada alındı.

- Yurttaş İttifakı görüşmeleri 27 Şubat'ta başlamıştı

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı. Müzakerelere ilişkin yol haritası üzerinde de geçen hafta anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.