AP'den Riyad'a: Kadınlara yönelik vasi sistemini sona erdirin

Kararda kadınların takibi için kullanılan cep telefonu uygulamasına da son verilmesi istendi.Avrupa Parlamentosu'nda Perşembe günü yapılan bir oylamayla Suudi Arabistan'a yönelik bir karar tasarısı kabul edildi. Karar metninde Riyad yönetimine kadınlara yönelik vasilik sistemini sona erdirme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da geçerli olan vasilik sisteminine göre kadınların evlenme, pasaport alma ve seyahat etme gibi hayatın pek çok alanında erkeklerden izin alması gerekiyor.

Karar metninde "hükümetin takip servisi"ne ilişkin kaygılar da dile getirildi. Absher adlı cep telefonu uygulaması kadınların sınır dışına çıkması durumunda vasisine mesaj yoluyla bildirimde bulunuyor.

"Kadınları ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüren uygulamalar"

Üçte iki çoğunlukla kabul edilen tasarıda "söz konusu kuralların kadınları ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürdüğü" ifade edildi. Buna derhal son verilmesi çağrısı yapılırken çeşitli nedenlerle tutuklu bulunan kadın hakları aktivistlerinin de serbest bırakılması da talep edildi.