HABER

AP'den Riyad'a silah ambargosu çağrısı

25.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kararında AB ülkelerini Suudi yönetimine silah ambargosu uygulamaya çağırdı.

AP'den Riyad'a silah ambargosu çağrısı

Kararda işlenen suçun evrensel yargı yetkisinde olduğuna dikkat çekildi.Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği üyesi devletleri Suudi Arabistan’a silah ambargosu uygulamaya çağırdı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak bugün Strasbourg’da bir karar tasarısı oylayan Avrupa Parlamentosu (AP), Kaşıkçı’nın öldürülme koşullarını “insanlığa karşı suç” olarak tanımladı. AP’de belli başlı gruplar tarafından ortaklaşa kaleme alınan karar 1’e karşı 325 oyla kabul edildi. Oylamada 19 parlamenter çekimser kaldı.

Kararda, Kaşıkçı’nın işkenceyle öldürülmesi kınanarak Suudi Arabistan’ın "gazetecinin cesedinden geriye kalanların nerede olduğunu” açıklaması istendi. "Zorla kaybetme ve yargısız infaz gibi sistematik uygulamaların insanlık suçu teşkil ettiği” not edildi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak “uluslararası, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma” yürütülmesini isteyen AP, sorumluların ortaya çıkarılarak “uluslararası normlara uygun, tarafsız bir mahkemede ve uluslararası gözlemciler huzurunda adilane yargılanmalarını” talep etti.

Evrensel yargı yetkisi

Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili suçun Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi temelinde "evrensel yargı yetkisine dahil olduğu” ve bu nedenle, sözleşmeye taraf devletlerin topraklarında yakalanacak tüm şüphelilerin o devletler tarafından yargılanabileceği not edildi.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumluluğun Suudi ajanlarına atfedildiğinin hatırlatıldığı kararda, sorumlu Suudi vatandaşlarına yönelik, vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi hedefli yaptırımlar hazırlaması için AB ve AB devletlerine çağrıda bulunuldu. AP, hazırlanacak listede sadece tetikçiler değil aynı zamanda planlayıcılar ve azmettiricilerin de bulunmasını istiyor.

AB devletlerine ambargo çağrısı

Karara, Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik silah ambargosuyla ilgili bir madde de eklendi. Bu kapsamda AB devlet ve hükümet başkanları, Riyad’a AB genelinde silah ambargosu uygulanması için ortak tavır belirlemeye davet edildi. Bu konuda bugüne kadar sadece kağıt üzerinde kalan AB dış politika ilkelerine uyulması çağrısı yinelendi. AP, Suudi Arabistan’a, ülke içinde muhaliflere karşı baskı aracı olarak kullanabileceği türden gözetim sistemleri ihracatına da ambargo uygulanmasını da istiyor.

Kararda AB'nin Suudi Arabistan ile insan hakları ve temel özgürlükler konusunda “yapısal diyalog” başlatması talebine de yer verildi. BM İnsan Hakları Konseyi’nin 5 Kasım 2018 tarihinde Cenevre’de düzenleyeceği toplantıda Riyad yönetiminin insan hakları bilançosunu açıklayacağı hatırlatılıp, AB ülkelerine bu toplantıda Riyad’a karşı katı tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu. Birçok AB ülkesinin Suudi Arabistan’ın BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmesine onay vermiş olması “üzücü” olarak nitelendi.

AB yaptırım sistemi

AP, dünya genelinde insan hakları ihlalleri sorumlularına karşı AB’nin bir yaptırım sistemi oluşturması girişimini desteklediğini de kararına ekledi. Bu girişimin gelecek ay Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek bir konferansla başlatılması öngörülüyor.

AP tarafından alınan kararın hukuksal planda yaptırımı bulunmuyor. Karar buna karşılık, AB’nin önde gelen devletlerinin siyasi ve ticari nedenlerden ötürü bugüne kadar eleştirmekten kaçındıkları Suudi Arabistan gibi bir ülkeye karşı silah ambargosu çağrısı içermesi ve bu ülkedeki insan hakları ve temel özgürlükleri sorgulaması bakımından önem taşıyor.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
ABD’yi Alarma Geçiren Bombalı Paketleri Kim Yolluyor?ABD’yi Alarma Geçiren Bombalı Paketleri Kim Yolluyor?
Suudi Savcı: 'Türkiye'den Gelen Bilgilere Göre Cinayet Planlı'Suudi Savcı: 'Türkiye'den Gelen Bilgilere Göre Cinayet Planlı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

Düğünde çekilen fotoğrafta bir gariplik var!

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler

Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.