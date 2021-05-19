AP’den Sert Türkiye Raporu'na 480 Oyla Kabul

Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu'na "Türkiye'nin üyelik müzakerelerini gerekirse askıya almasını" tavsiye eden Türkiye Raporu'nu oyladı. Rapor, 64 "hayır" ve 150 "çekimser" oya karşı 480 "evet" oyuyla kabul edildi. Salı günü AP Genel Kurulu'nda görüşmeleri yapıldıktan sonra, bugüne bırakılan 2019-2020 Türkiye Raporu'nun oylaması da tamamlandı. Raporda, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin "tarihinde olmadığı kadar gerilediği" ve "ilişkilerin tamamen yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyulacak kadar kötüleştiği" vurgulandı. Türk hükümetinin son zamanlarda "kasıtlı olarak AB değerlerinden uzaklaştığı ve bu tavrın ilişkilerde tarihi bir gerilemeye yol açtığı" kaydedildi. Özellikle "hukukun üstünlüğü" ve "temel insan hakları alanındaki gerilemeden büyük endişe duyulduğu dile getirilen raporda, "Mevcut olumsuz eğilim tersine dönmezse, AB Komisyonu'nun Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini resmen askıya alınmasını tavsiye etmesi gerektiği" ifade edildi. Tutukluların serbest bırakılması çağrısı

Türkiye'yi geriye götüren kurumsal reformlardan endişe edildiği belirtilen raporda ayrıca, yargı sisteminin artık bağımsızlığını yitirmesinden ve "aşırı merkezileştirilen cumhurbaşkanlığı sisteminin otoriter yorumundan büyük kaygı duyulduğu" kaydedildi. İlgili Türk makamlarına, "asılsız suçlamalarla tutuklanan ve içeride tutulmaya devam edilen tüm insan hakları savuncusu, avukat, gazeteci, akademisyen ve diğer tutukluların’’ serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Kabul edilen raporda, Türk dış politikası da eleştirildi. Türkiye'nin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik çatışmacı bir siyaset izlediği; Suriye, Libya ve Yukarı Karabağ'da AB'nin önceliklerine sistematik olarak karşı çıktığı dile getirildi. Olumlu satırlar da raporda yer aldı Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen "Türkiye'nin bölgenin istikrarı için kilit bir ortak olduğu ifadesi" bir kez daha teyit edildi. AP'nin, AB Komisyonu tarafından Türkiye ile gerçek ve etkili bir diyalog kurabilmek için yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.