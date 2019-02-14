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AP'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan'a acilen kadın haklarını iyileştirme çağrısı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir karar oyladı.

AP üyeleri tarafından 10 "hayır" oyuna karşı 517 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Suudi Arabistan'a kadın haklarını iyileştirmesi çağrısı yapıldı.

Kararda, AP üyelerinin, Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin durumu kınadığı, ülkedeki siyasi ve sosyal sistemin ayrımcı olduğu ve kadınlara "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki erkek vasilik sisteminin acilen sonlandırılması çağrısı yapılan kararda, özellikle yakın zamanda boşanma davası açılan kadınlara kısa mesajla bilgi verilmesini öngören yasa eleştirildi.

Kararda, aynı zamanda Suudi Arabistan'a acilen idam cezasını erteleme çağrısı yapılırken, 2014-2017 yılları arasında her yıl ortalama 126 kişinin idam edildiğine dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
AP insan hakları kadın hakları Suudi Arabistan

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