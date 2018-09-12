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AP'den telif hakkı düzenlemesine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:53 | Son Güncelleme

AP'de yapılan oylamada dijital dünyada haber, müzik veya film gibi yaratıcı içerik üretenlerin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili rapor kabul edildi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), dijital dünyada haber, müzik veya film gibi yaratıcı içerik üretenlerin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili raporu kabul etti.

Alman üye Axel Voss’un hazırladığı rapor, Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda oylandı.

703 üyenin katıldığı oylamada 438 üye kabul, 226 üye ise ret oyu verdi. Oylamada 39 üye çekimser kaldı.

AB Komisyonu ve AB Konseyi arasında konuyla ilgili düzenlemelerin görüşülerek hukuki bir zemine oturtulmasının hedeflendiği rapor, tamamlandığında yeniden AP Genel Kurulu'nun onayına sunulacak.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde Google gibi arama motorları ya da Facebook gibi sosyal medya platformları, haber portallarının içeriklerini paylaşmak için lisans bedeli ödemek durumunda kalacak.

Yasanın onaylanması durumunda internette özgürce bilgi ve haberlere erişimi kısıtlayabileceği endişeleri vardı. Düzenlemenin özellikle 13'üncü ve 11'inci maddeleri tartışmalara neden olmuştu. Kar amaçlı çevrim içi içerik paylaşım servisleri, kullanıcılarının yaptığı telif hakkı ihlallerinden sadece aracı olmaları nedeniyle sorumlu tutulamayacaklarını savunmuştu.

İnternet içeriklerinin lisanssız şekilde kullanımının önüne geçmeyi amaçlayan 13'üncü madde, söz konusu servislerin etkili ve orantılı tedbirler almasını, hak sahipleri tarafından tanımlanan belirli lisanssız kullanımların engellenmesini, yapılan hak ihlallerinin kaldırılmasını ve ihlallerin tekrarının engellenmesi için ciddi çaba harcanmasını zorunlu tutuyor.

11'inci madde ise internet devlerinin veya diğer firmaların kullandıkları içerikler için gazete, haber ajansı ve dergilere para ödemesini düzenliyor.

AB Komisyonu tarafından Eylül 2016’da hazırlanan düzenleme, internet devlerinin basın ve yayın organlarının ürettiği içeriği ücretsiz olarak kullanmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

AP Başkanı Antonio Tajani, İtalyan basınına verdiği mülakatta, internet ve telif hakları konusundaki mevcut "Vahşi Batı" düzenine son verme çağrısında bulunmuş ve bu durumun ABD’li ve Çinli internet devlerinin gelirini artırmalarına yaradığını iddia etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün yaptığı açıklamada, enformasyon ve içerik üretimini korumak olarak değerlendirdiği düzenleme ile telif hakları konusunda temel bir mücadelenin verildiğine işaret etmişti.

Düzenlemeye dair oylama, AP Genel Kurulu'nda temmuz ayında gündeme gelmiş fakat yeterli derecede tartışılmadığı gerekçesiyle eylül ayındaki Genel Kurul'a ertelenmişti.

28 AB ülkesinde 2009’da 22,1 milyar avro olan gazete reklam bütçesi, 2016’da 14,5 milyar avroya düştü.

- Haber ajansları çağrıda bulunmuştu

Avrupa’nın önde gelen haber ajansları, geçen hafta yayımladıkları ortak bildiride, Google ve Facebook gibi internet devlerinin kullandıkları haber ve içerikler için ödeme yapmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, haber ajanslarının ürettikleri haberlerin içeriklerinin Google ve Facebook gibi internet şirketleri tarafından reklam geliri elde etmek için kullanıldığı belirtilerek, AP'ye "telif hakkı" yasalarındaki dengesizliğin düzeltilmesi çağrısında bulunulmuştu.

EANA üyesi 18 haber ajansının genel müdürlerinin imzasının bulunduğu açıklamada, AP'deki telif hakları yasa tasarısına kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkan Facebook’un geçen yıl 16 milyar dolar, Google'ın ise 12,7 milyar dolar gelir elde ettiği vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu (AP) GAFA Telif hakkı düzenlemesi

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