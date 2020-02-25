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  4. AP’den Türkiye’ye ‘Demokrasilerde Kayyum Olmaz’ Mesajı

AP’den Türkiye’ye ‘Demokrasilerde Kayyum Olmaz’ Mesajı

25.02.2020 23:48 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması örneğinden yola çıkarak Adalet Bakanlığı’na hukukun üstünlüğünde ciddi sıkıntı olduğu eleştirisini yaptı. AP İçişleri Bakanlığına ise “Demokrasilerde ve demokratik seçimlerde kayyum olmaz” mesajını verdi

AP’den Türkiye’ye ‘Demokrasilerde Kayyum Olmaz’ Mesajı

Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, Osman Kavala’nın yeniden tutuklanması örneğinden yola çıkarak Adalet Bakanlığı’na hukukun üstünlüğünde ciddi sıkıntı olduğu eleştirisini yaptı. AP İçişleri Bakanlığına ise “Demokrasilerde ve demokratik seçimlerde kayyum olmaz” mesajını verdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde üyelik müzakerelerine son verilmesi gibi sert hamleleriyle dikkat çeken AP’nin Dışişleri Komitesi üyesi parlamenterler 2020’de ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Türkiye’yi ziyaret ediyor.

AP heyeti, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki AKP’li komisyon başkanları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantılar yaptı. Ankara’daki temaslarının ardından heyet adına AP Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister (Avrupa Halk Partisi EPP, Almanya) ve AB-Türkiye KPK Heyeti Başkanı Sergey Lagodinsky (Yeşiller, Almanya), günün sonunda kameraların karşısına geçti.

McAllister, neden Türkiye’de temaslar yürüttükleriyle ilgili “İlişkilerimiz zorlu günlerden geçiyor hepimiz bunun farkındayız, ama Türkiye bir üyelik adayıdır. AB için de stratejik ortaktır. AB içinde farklı görüşler olsa da AB ile Türkiye’nin pek çok ortak sınavı var. Terörizme karşı mücadele ve Suriye’deki durum gibi. Dolayısıyla birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Birbirimize güveni tekrar tesis etmemiz lazım. Amacımız AB

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