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AP'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım çağrısı

22.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

Avrupalı parlamenterler, Suriye'ye düzenlediği askeri operasyon nedeniyle Türkiye üzerindeki baskının artırılmasını ve ekonomik yaptırımlar uygulanmasını istedi.

AP'den Türkiye'ye ekonomik yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) partilerin grup liderleri, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulamaları talebinde bulundu.

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan AP'de bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi grubunun lideri Manfred Weber, "Türkiye saldırgan tutumunu sürdürdüğü sürece biz de bunun sonuçlarını, ekonomik sonuçlarını da konuşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Weber, bu yaptırımlar arasında Türkiye'nin Avrupa iç pazarına erişiminin engellenmesi ve Gümrük Birliği üyeliğinin askıya alınmasının olabileceğini söyledi.

Sosyal demokratların AP'deki grup başkanı Iratxe Garcia da geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde somut bir önlem kararlaştırılmamasından şikayet etti.

AB devlet ve hükümet başkanları, zirvede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları kınamış ve operasyonların sonlandırılmasını talep etmişti. Ancak Türkiye'ye Avrupa çapında bir silah ambargosu uygulanması yönündeki çağrılar kabul görmemiş, silah satışı kısıtlaması üye ülkelerin tek tek kararına bırakılmıştı.

AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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