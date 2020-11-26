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AP'den Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

26.11.2020 20:49 | Son Güncelleme:
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AP'den Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yle AB arasında Doğu Akdeniz'de sondaj krizi nedeniyle Aralık zirvesinde Türkiye konusunu görüşecek AB liderlerine, yaptırım kararı alınması yönünde çağrı yaptı

Avrupa Parlamentosu (AP), Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye ile AB arasında yaşanan kriz nedeniyle Aralık zirvesinde Türkiye konusunu görüşecek olan AB liderlerine, yaptırım kararı alınması yönünde çağrı yaptı.

AP, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "bir oldu bittiyi dayatma girişiminin" ardından 46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin kısmen açılması kararını kınadı, "bu tek taraflı ve yasa dışı karar" nedeniyle, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB Konseyi'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı. AP'nin bağlayıcı olmayan, "tavsiye niteliğindeki" kararında, "Türkiye'nin yasadışı eylemlerine karşı harekete geçilmesi ve sert yaptırım uygulanması" istendi.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından, "Türkiye'nin yasadışı eylemlerinin ardından Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin acilen yeniden başlatılması ihtiyacı" başlıklı karara, 631 parlamenter lehte, 3 parlamenter ise aleyhte oy kullandı.

Oylamada, 59 parlamenter çekimser kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ve Maraş'ın kısmen açılması kararına atıfta bulunulan kararda, Türkiye'nin "sahada yeni bir gerilim yarattığı, bu adımın iki taraf arasındaki uçurumu derinleştirdiği, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü olasılığını da tehdit ettiği" belirtildi.

Kararda, "Türkiye'den Kıbrıs'taki güçlerini çekmesi ve BM gözetimindeki Maraş'ı da gerçek sahiplerine vermesi" istendi. Türkiye'nin tek taraflı adımlarına karşı AB'nin "birlik içindeki konumunu sürdürmesi gerektiği" vurgulandı. Kararda, Avrupa Konseyi'nden de Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı, Türkiye'nin yaptırım kararını ancak "diyalog, samimi işbirliği ve sahada somut ilerleme ile önleyebileceği" vurgulandı.

AB zirvesi 10-11 Aralık'ta

AB Liderler Zirvesi, 10-11 Aralık'ta Birliğin Corona virüsü salgınıyla mücadele fonu, AB bütçesi ve diplomatik dosyaları içeren gündeminin yanı sıra Türkiye'ye yaptırım konusunu da ele alacak.

Temmuz zirvesinde Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki tavrı nedeniyle ekonomik yaptırım uygulanmasını istemiş, ancak AB içinde yeterli destek bulunamayınca, yaptırım kararının Aralık zirvesinde yeniden ele alınması kararlaştırılmıştı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, geçtiğimiz hafta, AB ile Türkiye'nin önemli bir yol ayrımında olduğu, Aralık zirvesinde Türkiye'ye yaptırım kararı alınabileceğini söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian da, "Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor. Ya çatışmayı ya da işbirliğini seçecek" demiş, Türkiye'nin ilişkileri yendien tesis etmek için sözlerinin yeterli olmadığını, eylemleriyle de yumuşama belirtisi göstermesini beklediklerini dile getirmişti.

Bir Alman gemisinin bu hafta Akdeniz'de bir Türk gemisini durdurmasının, yaptırım kararında kilit rol oynayan Almanya ile Türkiye arasında da gerginliğe yol açması, AB içinde yaptırım isteyen tarafın elini güçlendirdi.

Bu zirveden önce, 3 Aralık'ta açıklanacak AB Türkiye Raporu ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da Türkiye konusu gündeme gelecek.

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