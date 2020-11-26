AP'den Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye ile AB arasında yaşanan kriz nedeniyle Aralık zirvesinde Türkiye konusunu görüşecek olan AB liderlerine, yaptırım kararı alınması yönünde çağrı yaptı.

AP, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "bir oldu bittiyi dayatma girişiminin" ardından 46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin kısmen açılması kararını kınadı, "bu tek taraflı ve yasa dışı karar" nedeniyle, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB Konseyi'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı. AP'nin bağlayıcı olmayan, "tavsiye niteliğindeki" kararında, "Türkiye'nin yasadışı eylemlerine karşı harekete geçilmesi ve sert yaptırım uygulanması" istendi.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından, "Türkiye'nin yasadışı eylemlerinin ardından Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin acilen yeniden başlatılması ihtiyacı" başlıklı karara, 631 parlamenter lehte, 3 parlamenter ise aleyhte oy kullandı.

Oylamada, 59 parlamenter çekimser kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ve Maraş'ın kısmen açılması kararına atıfta bulunulan kararda, Türkiye'nin "sahada yeni bir gerilim yarattığı, bu adımın iki taraf arasındaki uçurumu derinleştirdiği, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü olasılığını da tehdit ettiği" belirtildi.