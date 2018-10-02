HABER

AP'den Türkiye'ye Yardım Kesintisine Onay

02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AB yönetiminin önerdiği tasarı 544 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 70 milyon Euro’luk yardım diliminin kesilmesini düzenleyen karar tasarısının oylamasında 74 parlamenter çekimser kaldı, 28’i tasarı aleyhinde oy kullandı

AP'den Türkiye'ye Yardım Kesintisine Onay

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Türkiye'ye yapılması öngörülen 70 milyon Euro’luk yardım diliminin kesilmesini düzenleyen karar tasarısını onayladı. AP'nin Strazburg'daki Genel Kurulu'nda, yapılan oylamada yalnızca 28 milletvekili tasarıya karşı çıkarken, AB yönetiminin önerdiği tasarı 544 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 74 parlamenter de çekimser kaldı.

Geçtiğimiz hafta AP Bütçe Komisyonu'nda ele alınan ve Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da da oylandı. Bütçe Komisyonu'nda 1'e karşı 27 oyla kabul edilen tasarının, Genel Kurul onayı "formalite" olarak görülüyordu.

AP milletvekillerinin oy çoğunluğuyla kabul ettiği tasarının gerekçesinde, "70 milyonluk yardımın Türkiye'ye hukukun üstünlüğü, basın ve ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında gelişme sağlaması için tahsis edildiği, ancak Türkiye'nin bu konularda ilerleme sağlayamaması nedeniyle" iptal edildiği belirtildi.

Yıllık rapor dayanak oluşturdu

Karara, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 17 Nisan 2018'de yayınladığı yıllık raporunda yer verdiği, "Türkiye'nin özellikle hukuk devleti, temel haklar ve özgürlükler konusunda AB'den gözle görülür bir şekilde uzaklaştığı" tespiti dayanak oluşturdu.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, ilk kez bir aday ülkeye uygulanması açısından önem taşıyor. AB yetkilileri ise, kararın "Avrupa Parlamentosu'nun hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlüklere bağlılığı" konusunda bir mesaj vermesi bakımından önemli olduğunu belirtiyor.

Johannes Hahn ilk işareti vermişti

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler öncesinde Die Welt'e verdiği söyleşide, "Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmasına karşı olduğunu, Türkiye'nin ekonomik problemlerini kendisinin ürettiğini ve bu konudaki sorumluluğun siyasilere ait olduğunu" dile getirmişti.

AB'de geçtiğimiz Kasım ayında bu yardım miktarının, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağlandığı takdirde teslim edilmek üzere" Türkiye'ye verilmesini karara bağlamıştı.

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
2 Ekim Amerikan Basınından Özetler2 Ekim Amerikan Basınından Özetler
‘Füze Saldırısında İran’la Koordineli Çalıştık’‘Füze Saldırısında İran’la Koordineli Çalıştık’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.