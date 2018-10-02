AP'den Türkiye'ye Yardım Kesintisine Onay

Karara, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 17 Nisan 2018'de yayınladığı yıllık raporunda yer verdiği, "Türkiye'nin özellikle hukuk devleti, temel haklar ve özgürlükler konusunda AB'den gözle görülür bir şekilde uzaklaştığı" tespiti dayanak oluşturdu.

AP milletvekillerinin oy çoğunluğuyla kabul ettiği tasarının gerekçesinde, "70 milyonluk yardımın Türkiye'ye hukukun üstünlüğü, basın ve ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında gelişme sağlaması için tahsis edildiği, ancak Türkiye'nin bu konularda ilerleme sağlayamaması nedeniyle" iptal edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta AP Bütçe Komisyonu'nda ele alınan ve Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da da oylandı. Bütçe Komisyonu'nda 1'e karşı 27 oyla kabul edilen tasarının, Genel Kurul onayı "formalite" olarak görülüyordu.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Türkiye'ye yapılması öngörülen 70 milyon Euro’luk yardım diliminin kesilmesini düzenleyen karar tasarısını onayladı. AP'nin Strazburg'daki Genel Kurulu'nda, yapılan oylamada yalnızca 28 milletvekili tasarıya karşı çıkarken, AB yönetiminin önerdiği tasarı 544 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada 74 parlamenter de çekimser kaldı.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı, ilk kez bir aday ülkeye uygulanması açısından önem taşıyor. AB yetkilileri ise, kararın "Avrupa Parlamentosu'nun hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlüklere bağlılığı" konusunda bir mesaj vermesi bakımından önemli olduğunu belirtiyor.

Johannes Hahn ilk işareti vermişti

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler öncesinde Die Welt'e verdiği söyleşide, "Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmasına karşı olduğunu, Türkiye'nin ekonomik problemlerini kendisinin ürettiğini ve bu konudaki sorumluluğun siyasilere ait olduğunu" dile getirmişti.

AB'de geçtiğimiz Kasım ayında bu yardım miktarının, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağlandığı takdirde teslim edilmek üzere" Türkiye'ye verilmesini karara bağlamıştı.

