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AP'den Türkiye’yle Müzakerelerin Askıya Alınmasını İsteyen Rapora Onay

13.03.2019 20:43 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Hollandalı AP milletvekili ve raportör Kati Piri tarafından kaleme alınan 2019 Türkiye Raporu'nu oy çokluğuyla kabul etti. Raporda, Türkiye ile 15 yıldır devam eden üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını içeren karar da yer aldı

AP'den Türkiye’yle Müzakerelerin Askıya Alınmasını İsteyen Rapora Onay

Avrupa Parlamentosu, Hollandalı AP milletvekili ve raportör Kati Piri tarafından kaleme alınan 2019 Türkiye Raporu'nu oy çokluğuyla kabul etti. Raporda, Türkiye ile 15 yıldır devam eden üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını içeren karar da yer aldı.

AP Genel Kurulu'nda ele alınan rapor üzerindeki görüşmenin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkiye’yle ilişkilerin askıya alınmasına gerekçe olarak, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında ilerleme sağlanamaması, insan hakları ihlalleri, haksız ve uzun tutuklamalar, ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki baskılar başta olmak üzere pek çok gerekçe sıralandı.

Genel Kurul'daki görüşmelerde, rapora ek yapılması için çok sayıda değişiklik önergesi verildi. AP'nin en büyük grubu Hristiyan Demokratlar (PPE) ile aşırı sağ grup "Türkiye ile üyelik görüşmelerinin tümüyle kesilmesi yönünde" karar alınmasını içeren önergeler verdi. Ancak bu önergeler, Genel Kurul'da kabul görmedi.

Kabul edilen kararda, bundan böyle Türkiye’yle işbirliği içinde "yeni bir ilişki biçimi belirlenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi AB’yle Türkiye arasında devam eden diğer müzakerelerin de 'insan hakları şartına' bağlanması" gibi yeni ifadelerin yer alması dikkat çekti.

AP kararında, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi'ne üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönünde çağrı yapılıyor. Tavsiye niteliğinde olan AP kararları bağlayıcı olmasa da, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile yenilenecek parlamentoya önemli bir gündem bırakıyor. Anketler, yeni parlamentoda Türkiye ile müzakerelerin sona ermesini isteyen sağ ve aşırı sağ grubun daha çok sayıda sandalyeye sahip olacağını gösteriyor.

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