STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nca, Venezuela'da insan hakları ihlalinden ve ülkedeki baskıdan Maduro'nun sorumlu olduğuna ve kendisine yeni yaptırımların uygulanmasına yönelik karar, 85 "hayır" oyuna karşı 455 "evet" oyuyla kabul edildi. 105 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Kararda, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Guaido'ya verilen destek yinelendi.

Maduro ve yakınlarının mal varlıklarının dondurulması ve vizelerinin iptal edilmesi gerektiği belirtilen kararda, Venezuela'da yaşanan krize ilişkin Norveç'in yürüttüğü arabuluculuk sürecine destek verildiği de ifade edildi.

- Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.