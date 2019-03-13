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AP'den vize sisteminin güncellenmesine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu Vize Bilgi Sistemi'nin güncellenmesine onay verdi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) vatandaşı olmayan kişilerin kayıtlarının tutulduğu Vize Bilgi Sistemi'nin (VIS) güncellenmesi ve geliştirilmesine yeşil ışık yaktı.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda üyeler VIS'in güncellenmesine ilişkin düzenlemeyi 122 "hayır" oyuna karşın 522 "evet" oyuyla onayladı.

AP üyeleri, VIS'in güncellenmesiye AB'nin güvenlik ve göçe ilişkin sınamalara daha iyi cevap verebileceğini kaydederek, bu çerçevede birliğin dış sınırlarının daha iyi korunabileceğini savundu.

AB vatandaşı olmayan ve Schengen bölgesine giriş için vizeye ihtiyaç duyan kişilere ilişkin kayıtların tutulduğu VIS'in, güncelleme sonrasında düzensiz göçle mücadelede daha etkin rol oynaması öngörülüyor.

- "Altın vizeler" de kayıt altına alınacak

Yeni VİS, üye ülkelerde verilen "altın vizeler", uzun dönemli vizeler ve oturma izinlerini de kayıt altına alacak.

Güncellenmiş VİS'te aynı zamanda parmak izi ve yüz tarama zorunluluğu 12 yaştan 6'ya indirilecek, parmak izi uygulaması 70 yaş üstü kişiler için gerekli olmayacak.

VİS'e Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL) yetkililerinin daha kolay erişimi sağlanacak, böylelikle ciddi suç ya da terör vakalarında daha hızlı hareket edilecek.

AB'nin 2011'de kurduğu VİS'te halihazırda 60 milyondan fazla vize başvurusu kaydı ve yaklaşık 40 milyon kişinin parmak izi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB AP vize sistemi

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