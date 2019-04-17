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AP'den vize ücretleri zammına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

AP'den vize ücretleri zammına onay

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu, vize başvuru ücretlerinin 80 avroya yükseltilmesini onayladı.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'ne (AB) kısa dönemli vize başvurularına ilişkin düzenleme 123 "hayır" oyuna karşı 408 "evet" oyuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uyguladığı seyahat vizesi ücreti 60 avrodan 80 avroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 6 yaşın altındaki çocuklardan alınmazken, sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vize imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzensiz göçmenleri kabul alanında AB ile yeterli iş birliği yapan ülkeler için söz konusu kurallarda değişikliğe gidilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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