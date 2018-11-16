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AP'den yapılan Türkiye açıklamaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: -"AP'nin, 'müzakerelerin sonlandırılması' çağrısını ve bu suretle Türkiye üzerindeki baskısını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Avrupa Parlamentosunun (AP) 'müzakerelerin sonlandırılması' çağrısını ve bu suretle Türkiye üzerindeki baskısını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından 14 Kasım 2018 tarihinde Türkiye-AB ilerleme raporu taslağının açıklandığını ve Türkiye ile müzakerelerin sonlanması çağrısında bulunulduğunu hatırlattı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın da müzakerelerin bitirilmesi yönünde açıklamalar yaptığını aktaran Çeviköz, Türkiye’nin AB'ye katılım müzakerelerinin sonlanması çağrılarının temelini, "Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı" gerekçesinin oluşturduğunu belirtti.

"Bu konuda, raporun bu tespitinin doğru olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir." ifadesini kullanan Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bizim defalarca uyardığımız gibi, bu atipik başkanlık sevdası, Türkiye'yi hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'da yalnızlaştırmaya devam edecektir. Açık çağrımızdır; Kopenhag Kriterleri yeniden hayata geçirilmelidir. Türkiye, çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olarak kurulmuştur ve geçtiğimiz 16 yıl boyunca, kuruluş amaçlarından tamamen uzaklaşan bir ülke haline döndüğümüz nettir. Tek adam rejiminin yaratmış olduğu, yargının siyasallaşması, basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması, yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki kontrolünün artması sorunları bertaraf edilmelidir. Bütün muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığı bu dönemde, AB ile müzakerelerin sonlandırılması Türkiye'yi demokrasiden, insan haklarından ve hukukun evrensel değerlerinden daha da uzaklaştıracaktır. AP'nin, 'müzakerelerin sonlandırılması' çağrısını ve bu suretle Türkiye üzerindeki baskısını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir tek adam cumhuriyeti değildir, olmamalıdır."

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