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APEC Zirvesinde Uzlaşma Sağlanamadı

18.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine’de yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi tarihinde ilk kez anlaşmaya varılmadan sona erdi

APEC Zirvesinde Uzlaşma Sağlanamadı

Papua Yeni Gine’de yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi tarihinde ilk kez anlaşmaya varılmadan sona erdi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının damgasını vurduğu zirvede sonuç bildirgesinin diliyle ilgili anlaşmaya varılamadı.

Zirveye katılan üst düzey bir ABD’li yetkili anlaşmazlığın Çin-ABD sürtüşmesinden kaynaklanmadığını, Çin’in zirvedeki diğer ülkelerle yaşadığı anlaşmazlıklardan kaynaklandığını söyledi ve nihai anlaşmaya varılamamasını ‘‘emsali görülmemiş bir durum’’ olarak değerlendirdi.

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin’in Kuşak ve Yol projesini Asya Pasifik ülkelerinin altyapı inşaatları sırasında borçlanmasına neden olacağı gerekçesiyle eleştirmişti. Pence, APEC üyelerini egemenliklerine ortak koşacağı nedeniyle dış borçlanma konusunda da uyarmıştı. Pence üye ülkelere çıkarlarını ve bağımsızlıklarını korumaları mesajı vermişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Güneydoğu Asya, Orta Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika arasında kara ve deniz bağlantıları kurulmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesinin arkasında jeopolitik bir ajanda olmadığını söyledi.

Pence, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’la da görüştü. Pence Morrison’un Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkelerine yardım yapılacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

İki lider ayrıca Papua Yeni Gine’nin Manus Adası’nda bir deniz üssü kuracaklarını da bildirdi.

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