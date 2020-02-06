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Apex Legends 4. Sezonuna Başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 03:56 | Son Güncelleme

Apex Legends, Assimilation isimli 4. sezonuna başladı. Yeni sezonda yeni bir karakter ve silah öne çıkıyor.

Apex Legends 4. Sezonuna Başladı!

Yeni karakter Revenant'ın oldukça karanlık bir geçmişi var. Bir zamanlar bilinen en başarılı tetikçi olan Revenant, ölme - dirilme sayısının çokluğundan ötürü bugün gördüğümüz haline gelmiş. Hammond Robotics ve Syndicate şirketleri de geçmişini unutup yalnızca en iyi olduğu şeyi, yani tetikçiliği hatırlayacak şekilde yeniden programlamış onu. Fakat işler biraz ters girmiş anlaşılan.

Oynanışa gelirsek; Revenant çömelmiş haldeyken diğer karakterlere göre daha hızlı hareket edebiliyor, aynı zamanda daha yükseğe tırmanabiliyor. Bunu sağlayan ise Stalker isimli pasif yeteneği. Revenant'ın Silence isimli taktiksel yeteneğiyse düşmanlarına hasar vermenin yanında 10 saniye boyunca yeteneklerini kullanmalarını da önlüyor. Death Totem isimli ultimate becerisi de yaralı ya da ölü takım arkadaşlarını toteme geri getiriyor.

Oyunun yeni silahı ise Sentinel isimli bir keskin nişancı tüfeği. Orta ve uzun mesafede iş gören yeni tüfek, envanterinizde bulunan Shield Battery'leri tüketip geçici olarak "enerjik duruma" geçiyor ve düşman zırhlarına devasa hasarlar verebiliyor.

  1. sezonun Battle Pass'i ise oyunculara 100'den fazla yeni eşya sunuyor. Detaylar burada. Yeni sezon güncellemesinin bütün detayları ise burada.

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