Apex Legends 4. Sezonuna Başladı!

Yeni karakter Revenant'ın oldukça karanlık bir geçmişi var. Bir zamanlar bilinen en başarılı tetikçi olan Revenant, ölme - dirilme sayısının çokluğundan ötürü bugün gördüğümüz haline gelmiş. Hammond Robotics ve Syndicate şirketleri de geçmişini unutup yalnızca en iyi olduğu şeyi, yani tetikçiliği hatırlayacak şekilde yeniden programlamış onu. Fakat işler biraz ters girmiş anlaşılan.

Oynanışa gelirsek; Revenant çömelmiş haldeyken diğer karakterlere göre daha hızlı hareket edebiliyor, aynı zamanda daha yükseğe tırmanabiliyor. Bunu sağlayan ise Stalker isimli pasif yeteneği. Revenant'ın Silence isimli taktiksel yeteneğiyse düşmanlarına hasar vermenin yanında 10 saniye boyunca yeteneklerini kullanmalarını da önlüyor. Death Totem isimli ultimate becerisi de yaralı ya da ölü takım arkadaşlarını toteme geri getiriyor.