Apex Legends 5. sezon fragmanı yayımlandı

Apex Legends Sezon 5'e ilk bakışımız, tamamen sinematik olarak mevcut. Yani oynanış hakkında şu noktada elimizde kesin bilgiler yok. Ancak yeni karaktere çok daha somut bir bakış sağlıyor: usta hırsız Loba Andrade. Yayımlanan fragman sayesinde yeni efsane hakkında biraz bilgiye sahibiz.

Loba'nın orta menzilli bir teleport seçeneği var gibi görünüyor, burada küçük bir disk atıyor ve anında o diskin konumunda beliriyor. Kısmen kapalı bir kapının altına gizlice girmek için kullanıyor ve bu da dar açıklıklardan geçmek için kullanabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bir düşmanın yakalayabilmesinden hemen önce bir eşyayı kapmak için kullandığını da görüyoruz.

Bu iki yetenek hem bir ışınlanma diski hem de yakındaki ganimet çekecek yerleştirilebilir bir cihaz içeren Loba için ortaya çıkmış olan sızıntılar ile örtüşüyor. Bu sızıntılar ayrıca, duvardaki belirli yağma türlerini bulmanıza izin verecek yeteneklerden de bahsediyordu. Ancak görünüşe göre bu fragmanda bu yeteneklerin herhangi bir göstergesi yok.