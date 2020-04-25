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Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Apex Legends dördüncü sezonu sona ererken, tasarım direktörü Jason McCord tarafından daha heyecan verici etkinlikler açıklandı. Bloodhound etkinliği büyük beğeni topladı ve içeriğin çoğu hala oyunda. Bloodhound etkinliğinin dördüncü sezonun sonuncusu olması bekleniyordu, ancak yeni duyurulan Battle Armor etkinliği 28 Nisan'da başlıyor.

Apex Legends Battle Armor Etkinliği Duyuruldu

Etkinlik, oyuncuların haritaya düştüğü zırh dışında başka zırh kullanamayacağı yeni bir oyun modu ekleyecek. Oyun modu, temel beyaz zırhtan başlayarak dört günde bir zırh seviyesini değiştirecek. 2 Mayıs, sadece mavi zırhın başlangıcını işaret ediyor ve 6 Mayıs, mor zırhı giyilen zırh tipi yapacak. 9 Mayıs, sadece hasar veriş performansına göre gelişen oldukça yeni Evo zırhına geri dönecek.

Evo zırhı, System Override Etkinliği'nde tanıtıldığında popüler hale geldi ve oyuncular o zamandan oldukça memnunlar. Yeni etkinli Evo zırhına biraz dikkat çekecek ve muhtemelen beşinci sezon için farklı zırh özelliklerinin yolunu açacak.

Oyuncular, içerik açısından dev bir yeni sezona hazırlanırken Apex Legends'taki tüm hızlı tempolu değişiklikler ve geliştirmelerden karşısında şaşkına dönebilirler. Görünüşe göre Apex Legends geliştirici firması Respawn Entertainment henün işin başında gibi duruyor. Beşinci sezon için birçok değişikliği gösteren ve hatta bazı Titanfall içeriklerini gösteren harita değişiklikleri, sırlar ve ipuçları bulundu.

Battle Armor etkinliği, Apex Legends'ın beşinci sezona başlamasıyla oyunculara savaş biletinin seviyesini yükseltmek için son bir şans verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apex Legends Battle Armor Batttle Royale Titanfall

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