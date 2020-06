Apgar Skoru Nedir ve Nasıl Değerlendirilir?

Her anne baba adayının ilk isteği, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesidir. Günümüzde bebeğin sağlıklı olup olmadığı henüz anne karnında iken tespit edilebilse de tamamı ile yeterli değildir. Uzmanlar bebek doğar doğmaz kilo ve boy ölçümünden daha önemli bir değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmenin adı ''APGAR Skorlaması'' dır.

Apgar Skorunun Değerlendirilmesi

Apgar skor tablosuna göre değerlendirme doğumdan sonra 1 ve 5. dakikalarda yapılır. Genelde 1. dakikada değerleri düşük çıkan bebekler, 5. dakikada normale dönerler. Çoğunlukla 7 veya 10 arasında bir puanla doğarlar. Eğer değerler çok düşük çıkarsa ilerleyen dakikalarda değerlendirme tekrar edilir.

Apgar skor tablosuna göre skor;

7-10 arasında ise bebek normal

4-6 arasında ise normalden düşük

1-3 arasında ise durum kritiktir.

Bu durumda bebeğin apgar skoru değerlendirmesi düşük çıkmışsa acil müdahale edilmesi gerekir. 10, 15 ve 30 dakika sonrasında normale dönmezse, ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. Bunun yanında değerlendirmenin düşük çıkması farklı durumlarda yanıltıcı olabilir. Annenin gebelikte aldığı ilaçlar varsa veya doğuştan bazı hastalıklar; bebeğin cilt tonunu, kalp atım hızını ve uyarılara karşı verdiği tepkiyi etkileyebilir.

Apgar Skorunu Belirleyen Faktörler

Her bir kriter 0-2 puan arasında değerlendirilir. 0-2 arasında skor verilen bu 5 değerin toplamı, bebeğin 0-10 puan aralığındaki apgar skorunu belirlemiş olur. Her bir kriter bebeğin durumunu farklı açılardan değerlendirdiği için, her kritere aynı önem verilmemelidir. Örneğin bebeğin solunum şekli ile cilt rengi aynı önemi taşımaz.