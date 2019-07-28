"Aplysia depilans"lar Gökçeada'da görüntülendi

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Dünyanın ilk "Cittaslow adası" unvanına sahip ve 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülkenin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlarca görüntülendi.

Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra turizmiyle de adını duyuran Gökçeada'da bir dalış merkezi yöneticisi olan Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel çalışma yapmak ve tür araştırmalarında bulunmak üzere gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak anılan bölgede bir deniz tavşanı türü olan aplysia depilansı su altında görüntülediklerini söyledi.

Rahatsız edildiğinde mor renkte bir sıvı salgılayan deniz canlısını görüntüleyen Konya, ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ve şaşırdığını ifade etti.

Bunun bir deniz tavşanı olduğunu bildiğini ancak ilk kez gördüğünü anlatan Konya, "Biz bunu bir dalış için gittiğimiz noktada gördük. Çok canlı çok güzel bir nokta. 4 tane deniz tavşanının bir araya gelme durumu vardı. Esasında enteresan bir görüntüydü. Çok fazla bu canlıyı ikili, üçlü, dörtlü şekilde görmüyoruz. Genellikle dalıcılar tek olarak görüyorlar. Bu da enteresan bir durumdu." dedi.