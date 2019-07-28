HABER

"Aplysia depilans"lar Gökçeada'da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Su altında bir deniz tavşanı türü olan ve doğada ender olarak rastlanan "Aplysia depilans" Gökçeada'da görüntülendi - ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer: - "Su altı dalıcılarının ve gözlem yapan amatörlerin, izledikleri, fotoğraf ve video çektikleri su altı zenginliklerindendir. Zararsızdırlar ve gelecek nesiller için onları korumak bizim görevlerimiz arasındadır"

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Dünyanın ilk "Cittaslow adası" unvanına sahip ve 297 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülkenin en büyük adası konumundaki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlarca görüntülendi.

Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra turizmiyle de adını duyuran Gökçeada'da bir dalış merkezi yöneticisi olan Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel çalışma yapmak ve tür araştırmalarında bulunmak üzere gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak anılan bölgede bir deniz tavşanı türü olan aplysia depilansı su altında görüntülediklerini söyledi.

Rahatsız edildiğinde mor renkte bir sıvı salgılayan deniz canlısını görüntüleyen Konya, ilk defa böyle bir şeye tanık olduğunu ve şaşırdığını ifade etti.

Bunun bir deniz tavşanı olduğunu bildiğini ancak ilk kez gördüğünü anlatan Konya, "Biz bunu bir dalış için gittiğimiz noktada gördük. Çok canlı çok güzel bir nokta. 4 tane deniz tavşanının bir araya gelme durumu vardı. Esasında enteresan bir görüntüydü. Çok fazla bu canlıyı ikili, üçlü, dörtlü şekilde görmüyoruz. Genellikle dalıcılar tek olarak görüyorlar. Bu da enteresan bir durumdu." dedi.

Yaşanan olayın 26 metrelik bir derinlikte gerçekleştiğini dile getiren Konya, "Ben onu biraz uzaktan gördüm. Ben onu tek gördüğümü zannettim. Ne kadar büyük olduğunu gördüm ama öyle değilmiş. 4 canlının bir arada olduğunu fark ettim. Sonra tabi bizi görünce dağıldılar. Her biri bir tarafa gitmeye başladılar. Ama enteresan bir şeydi. İlk defa böyle bir şeye tanık olmuştum. Şaşırdım yani. Diğer dalıcılar da şaşırmıştı." diye konuştu.

- "4 farklı türle denizlerimizde yaşarlar”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer ise bu canlıların okyanus ve derin deniz dip canlıları olduğunu belirtti.

Çanakkale Boğazı ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilediklerine dikkati çeken Tunçer, şunları kaydetti:

"Deniz tavşanları olarak bilinen canlılar, okyanus ve denizlerin birer dip canlılarındandır. Özellikle yaz aylarında mayıs ayından itibaren kıyı sularında Çanakkale Boğazı'nda ve Gökçeada kıyılarında üreme davranışı sergilerler. Video çekimlerinde görülen türün Latince olarak ismi aplysia depilanstır. Bol oksijenli yerler de bulunurlar. Aynı cinsten 4 farklı türle denizlerimizde yaşarlar. Biyolojik çeşitlilik için önemli deniz canlılarındadır. Yüzey ve derin denizlere adaptasyon gösterebilirler. Özellikle videodaki tür, tıpkı mürekkep balıklarında olduğu gibi rahatsız edildiklerinde mor renkte mürekkep salar. Su altı dalıcılarının ve gözlem yapan amatörlerin, izledikleri, fotoğraf ve video çektikleri su altı zenginliklerindendir. Zararsızdırlar ve gelecek nesiller için onları korumak bizim görevlerimiz arasındadır."

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Akdeniz'in tehlikeli 18 atık türüAkdeniz'in tehlikeli 18 atık türü
Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlarZeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

Turistlerin akınına uğruyor! Bez parçalarını gören...

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasaklandı

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.