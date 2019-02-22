HABER

AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Türkiye’nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak görüyor, AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye’nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak görüyor, AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek, AP Genel Kurulu'na sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen kararı değerlendiren Çeviköz, şöyle devam etti:

"AP Dışişleri Komitesi'nde 7'ye karşı 47 oy gibi büyük bir çoğunlukla kabul edilen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tavsiyesi kararı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altındaki yönetim biçimi ile birlikte Türkiye'de daha da derinleşen otoriterleşmeye ve rejim değişikliğine verilen yeni bir cevap olmuştur. AP'nin kararı, AKP'nin tek adama bağlı, çağdaş dünyanın kazanımlarını hiçe sayan sisteminin bir anti-tezidir."

Kararın önemli olduğunu öne süren Çeviköz, "Zira, 26 Mayıs'ta seçilecek yeni AP'nin gelecek 5 yıl süresince Türkiye ile ilişkilerine temel oluşturacaktır. Yeni oluşacak parlamentonun yapısı da göz önünde bulundurulacak olursa Türkiye için vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi gibi konularda ilerleme sağlanması güçleşecektir." değerlendirmesini yaptı.

Reform Eylem Grubu'nun bünyesinde 2019'un Ocak ayında sonuçlandırılması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuna açıklanmamasını ve yargı sistemini de eleştiren Çeviköz, "CHP olarak, Türkiye’nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak görüyor, AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz. AB'ye tam üyeliğin, CHP için Türkiye'nin çağdaşlaşma azminin ihmal edilemez bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Avcılar'da temizlik işçileri iş bıraktıAvcılar'da temizlik işçileri iş bıraktı
Balıkesir'de, bekçiler 25 yıl sonra göreve başlıyorBalıkesir'de, bekçiler 25 yıl sonra göreve başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi' CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

Cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.