AP'nin en büyük grubuna Alman başkan

AB Komisyonu Başkanlığı'na da aday olan Alman siyasetçi, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığıyla tanınan bir isim.Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Avrupa Halk Partisi, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği kongrede liste başı adayını belirledi. Kongrede yapılan oylamada Alman Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak seçimlerinde liste başı adayı seçildi. Weber aynı zamanda Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu Başkanlığı koltuğuna da aday gösterildi. Oylamada delegelerin yüzde 79'u Weber'in adaylığını desteklerken, Weber'in rakibi Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb'a destek yüzde 20'de kaldı. 619 geçerli oyun 492'si Weber'e verildi.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

46 yaşındaki Manfred Weber 14 yıldır Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyor. 2014 yılından bu yana Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanlığı görevini yürütüyor. Weber Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladığında, bu göreve seçilmesi hâlinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini sonlandıracağını belirtmişti. Göç konusunda kontrollerin sıkılaştırılmasını talep eden Weber, Avrupa'nın Hristiyan değerlerini savunmuştu.