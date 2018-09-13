AP'nin vize serbestisi onayı Kosova'da memnuniyetle karşılandı

PRİŞTİNE (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP), Kosova vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay vermesi ülkede memnuniyetle karşılandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa ailesindeki temel hakkı olan Schengen bölgesinde serbest dolaşıma bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

Kararın AP milletvekillerinin 3'te 2'sinin oyu ile alındığına işaret eden Thaçi, "Kısa bir süre içinde sürecin tamamen kapanacağına ve vatandaşlarımız uzun ve oldukça zorlu yolculuklarının ardından en kısa zamanda bütün AB vatandaşları ile eşit olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Ramush Haradinaj da Kosova halkını tebrik ederek, "En kısa zamanda Avrupa'da serbestçe dolaşacağız. AP'de serbest dolaşım hakkımızı destekledikleri için tüm milletvekili ve meclis gruplarına, tüm üye ülkelerin partilerine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova hükümeti de yayımladığı açıklama ile karara onay verilmesinden memnuniyet duyulduğunu belirterek, kararın onaylanmasının hükümetin ve diğer kurumların vize serbestisi yol haritasından çıkan tüm kriter ve yükümlülükleri yerine getirme konusundaki taahhüdünün kanıtı olduğunu kaydetti.