AP'nin vize serbestisi onayı Kosova'da memnuniyetle karşılandı

PRİŞTİNE (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP), Kosova vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat edebilmeleri ile ilgili karara onay vermesi ülkede memnuniyetle karşılandı.
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa ailesindeki temel hakkı olan Schengen bölgesinde serbest dolaşıma bir adım daha yaklaştığını ifade etti.
Kararın AP milletvekillerinin 3'te 2'sinin oyu ile alındığına işaret eden Thaçi, "Kısa bir süre içinde sürecin tamamen kapanacağına ve vatandaşlarımız uzun ve oldukça zorlu yolculuklarının ardından en kısa zamanda bütün AB vatandaşları ile eşit olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Başbakan Ramush Haradinaj da Kosova halkını tebrik ederek, "En kısa zamanda Avrupa'da serbestçe dolaşacağız. AP'de serbest dolaşım hakkımızı destekledikleri için tüm milletvekili ve meclis gruplarına, tüm üye ülkelerin partilerine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Kosova hükümeti de yayımladığı açıklama ile karara onay verilmesinden memnuniyet duyulduğunu belirterek, kararın onaylanmasının hükümetin ve diğer kurumların vize serbestisi yol haritasından çıkan tüm kriter ve yükümlülükleri yerine getirme konusundaki taahhüdünün kanıtı olduğunu kaydetti.
Hükümetin bundan sonra da vize serbestisi ile ilgili nihai kararın onaylanması sürecinde argümanlar ve garantiler sağlamak için hazır bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Kosova olarak, Avrupa-Atlantik yapılara entegrasyonun bir parçası olma yolumuzdan emin olduğumuzu ve Avrupa geleceğimize olan sarsılmaz kararlılığımızı ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.
AP Genel Kurulu, Sivil Özgürlükler Komitesi tarafından Eylül 2016'da kabul edilen ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla onayı ertelenen tasarıyı bugün oyladı. 186'ya karşı 420 üyenin onayı ve 22 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Kosova vatandaşlarının AB ülkelerinden herhangi birine 90 gün boyunca vizesiz girmelerinin yolu açılıyor. Karar, AB Komisyonu tarafından incelendikten sonra yürürlüğe girecek.
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