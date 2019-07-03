AP'nin yeni başkanı David Sassoli oldu

İtalya'nın Sosyal Demokrat Partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi David Sassoli, AP'deki ikinci tur oylamada yeterli çoğunluğu sağlayarak başkanlığa seçildi. Sassoli'nin bugün yapılan oylamada parlamentodaki 667 geçerli oydan 345'ini aldığı bildirildi. Sassoli'ye karşı aralarında Alman Yeşiller Partisi parlamenteri Ska Keller'le birlikte üç aday yarışıyordu. Avrupa Parlamentosu'nda 10 yıldan bu yana parlamenter sıralarında oturan Floransa doğumlu 63 yaşındaki Sassoli, aynı zamanda bir televizyon gazetecisi.

Sassoli, yine bir İtalyan politikacı olan Antonio Tajani'den başkanlık görevini devralacak. AP'de Sosyalist grupla muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin arasında yapılan anlaşma uyarınca, beş yıllık yürütme döneminin başkanlığı iki grup arasında paylaşılıyor. Buna göre şimdi Sosyalist parlamenter Sassoli, başkanlık görevini 2,5 yıl sürdürecek. Yürütme döneminin son 2,5 yılında da Avrupa Halk Partili bir muhafazakar parlamenter başkanlığı devralacak.

Avrupa Halk Partisi, Sassoli'nin adaylığını desteklemek için bu seçimlere kendi adayıyla katılmaktan vazgeçmişti. Avrupa Halk Partisi'nin başkan adayı daha sonra belirlenecek.