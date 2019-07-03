HABER

AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bugün gerçekleştirilen oylamada Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Sassoli oldu.Avrupa Birliği’nin üye ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu yeni başkanını belirlemek üzere toplandı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 4 aday ile gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı.

Bugün gerçekleştirilen oylamada Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Sassoli oldu.
Avrupa Birliği’nin üye ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu yeni başkanını belirlemek üzere toplandı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 4 aday ile gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından adaylar ikinci turda yarıştı. İkinci turda 345 oy alan Sosyal Demokratların adayı David Maria Sassoli Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı seçildi. Ska Keller 119, İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oy aldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusuİYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu Düzce’de cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu Düzce’de cenaze törenine katıldı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu duyurdu! AK Partili belediye başkanları ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'ahlaksızlık' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.