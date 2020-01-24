AP'nin Yeni Türkiye Raportöründen Kavala ve Demirtaş Uyarısı

Sanchez Amor, ‘‘Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden tek yabancı siyasetçiyim. Kendisinin birkaç hafta önce sağlık sorunları olduğunda kendisiyle bire bir görüşme imkanı buldum. Onunla ve Kavala ile ilgili Türkiye’nin alçağı herhangi bir karar olumlu etki yaratacaktır. Şunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Protesto hareketi olarak başlamış ve en başta ‘çapulcular’ olarak adlandırılan bir şey nasıl hükümeti devirmeyi planlayan bir tezgah olabilir. Açık ve net delilleri de bilmiyoruz, göremiyoruz. Olaylar olduktan sonra zaman içerisinde farklı olaylar arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış gibi. Demirtaş ve kavala davaları Türkiye’nin önünde duran mükemmel fırsat. Bu konuda adımlar atılırsa hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme olacak. Bu adımlarla Türkiye, kendisini üyelik sürecinde AB’ye yaklaştıracak standartları yakalayabilir’’ dedi.

Türkiye’nin AİHM kararlarını tanıması halinde Avrupa Birliği’ne çok ciddi bir sinyal göndereceğini de ifade eden AP’nin yeni Türkiye raportörü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptığı görüşmede hem bu konu hem de yargı reformu üzerinde konuştuklarını belirtti.

‘‘Basın kartı iptallerini takip ediyorum, Türkiye’de terörist kavramı çok geniş olarak tanımlanıyor’’

Türkiye’deki gazetecilerin sarı basın kartlarının iptaliyle ilgili yeni bilgi sahibi olduğunu söyleyen Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, basın özgürlüğünün Avrupa Birliği’nin en temel konularından biri olduğunu vurguladı.

Sanchez Amor, ‘‘Basın özgürlüğü, Avrupa Birliği’nin en temel endişe duyduğu alanlardan biri. Bu ele alınmalı. Basın özgürlüğü, AB’nin temel değerleri arasında. Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı olağanüstü hal ilan edildi. Basın özgürlüğü her yerde uygulanmalı. İstanbul’da da Kahire’de de basın özgürlüğü olmalı. Bursa’da da Kars’ta da basın özgürlüğü tesis edilmeli. Basın kartı iptalleri ile ilgili meseleleri görüştük, takip ediyorum. İfade özgürlüğü ve sosyal medya soruşturmaları ile hükümet yetkilileri ile görüştüğümüzde ‘Biz darbe yaşamış bir ülkeyiz, ülkemizin bekasını korumamız gerekiyor’ yanıtını alıyoruz. Türkiye’de terörist tanımının çok geniş yapıldığını söyleyebiliriz. Suriye’deki askeri operasyonu eleştiren Twitter kullanıcısı bir öğrencisi için de dağdaki terörist için de terörist deniyor. Bunlar aynı kefeye konunca gerçek teröristleri aklamış olabiliriz diye düşünüyorum’’ diye konuştu.