AP'nin Yeni Türkiye Raportöründen Kavala ve Demirtaş Uyarısı

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, yayımlanacak olan Türkiye raporu öncesinde hafta boyu İstanbul, Gaziantep ve Ankara’da görüşmelerde bulundu.
Sanchez Amor, bu temaslarının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın İstanbul’daki Basın Evi’nde düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Avrupa Parlamentosu’nun yeni raportörü, gazetecilerin soruları üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tutuklu bulunan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve insan hakları savunucusu Osman Kavala ilgili verdiği kararların Türkiye’deki mahkemeler tarafından tanınması gerektiğini söyledi.
Sanchez Amor, ‘‘Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden tek yabancı siyasetçiyim. Kendisinin birkaç hafta önce sağlık sorunları olduğunda kendisiyle bire bir görüşme imkanı buldum. Onunla ve Kavala ile ilgili Türkiye’nin alçağı herhangi bir karar olumlu etki yaratacaktır. Şunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Protesto hareketi olarak başlamış ve en başta ‘çapulcular’ olarak adlandırılan bir şey nasıl hükümeti devirmeyi planlayan bir tezgah olabilir. Açık ve net delilleri de bilmiyoruz, göremiyoruz. Olaylar olduktan sonra zaman içerisinde farklı olaylar arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış gibi. Demirtaş ve kavala davaları Türkiye’nin önünde duran mükemmel fırsat. Bu konuda adımlar atılırsa hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme olacak. Bu adımlarla Türkiye, kendisini üyelik sürecinde AB’ye yaklaştıracak standartları yakalayabilir’’ dedi.
Türkiye’nin AİHM kararlarını tanıması halinde Avrupa Birliği’ne çok ciddi bir sinyal göndereceğini de ifade eden AP’nin yeni Türkiye raportörü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptığı görüşmede hem bu konu hem de yargı reformu üzerinde konuştuklarını belirtti.
‘‘Basın kartı iptallerini takip ediyorum, Türkiye’de terörist kavramı çok geniş olarak tanımlanıyor’’
Türkiye’deki gazetecilerin sarı basın kartlarının iptaliyle ilgili yeni bilgi sahibi olduğunu söyleyen Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, basın özgürlüğünün Avrupa Birliği’nin en temel konularından biri olduğunu vurguladı.
Sanchez Amor, ‘‘Basın özgürlüğü, Avrupa Birliği’nin en temel endişe duyduğu alanlardan biri. Bu ele alınmalı. Basın özgürlüğü, AB’nin temel değerleri arasında. Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı olağanüstü hal ilan edildi. Basın özgürlüğü her yerde uygulanmalı. İstanbul’da da Kahire’de de basın özgürlüğü olmalı. Bursa’da da Kars’ta da basın özgürlüğü tesis edilmeli. Basın kartı iptalleri ile ilgili meseleleri görüştük, takip ediyorum. İfade özgürlüğü ve sosyal medya soruşturmaları ile hükümet yetkilileri ile görüştüğümüzde ‘Biz darbe yaşamış bir ülkeyiz, ülkemizin bekasını korumamız gerekiyor’ yanıtını alıyoruz. Türkiye’de terörist tanımının çok geniş yapıldığını söyleyebiliriz. Suriye’deki askeri operasyonu eleştiren Twitter kullanıcısı bir öğrencisi için de dağdaki terörist için de terörist deniyor. Bunlar aynı kefeye konunca gerçek teröristleri aklamış olabiliriz diye düşünüyorum’’ diye konuştu.
Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi bir görüşme yaptığını söyleyen Nacho Sanchez Amor, taraflar arasındaki ilişki düzeyinin çok iyi durumda olmadığı bir dönem olmasına rağmen Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini teyit ettiklerini vurguladı.
‘‘3 milyar Euro’nun yarısı ödendi, diğer yarısı da faaliyetlerin belirlenmesinden sonra aktarılacak’’
AB’nin yeni Türkiye raportörüne göre, Türkiye ile AB arasında en iyi ilerleyen konu göç anlaşması. Sanchez Amor, ‘‘Türkiye ile AB arasında göçmenler hakkında antlaşma, iki taraf arasında normalleşmeye işaret eden bir anlaşma. Yürütülen bu programın olumlu çıktıları olduğunu ve amaca hizmet etiğini gördük. Mali yardımla ilgili taahhütlerimiz var. Bu kapsamda, toplam hibenin yarısı verildi ve harcandı. Şimdi söz konusu 3 milyar Euro’nun ikinci dilimi ile ilgili süreçteyiz. İkinci dilim de sözleşme ile kayda geçmiş durumda. Faaliyetlerin belirlenmesinin ardından fon aktarılması sürecin geçiyor olacağız. AB’den kaynaklanan sıkıntılar yaşanmış olabilir. Türkiye’de muhataplarımızla yaşanan görüşmelerde bu konuda çok da fazla eleştiri almadığımızı söylemek isterim. Gaziantep’te yaptığım temaslarda sivil toplum kuruluşlarının dernekleşme ile ilgili bakanlıklara yaptıkları başvuruların sonuçlanmadığını öğrendik. Suriyeli göçmenlerle ilgili Türkiye’ye şükran borcumuz var’’ diye konuştu.
Nacho Sanchez Amor, İdlib’den yeni bir göç dalgası olması halinde durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.
Yeni raportör Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile de görüştü.
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