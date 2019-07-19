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Apollo 11’in Ay’a inişinin 50’nci yılı Çin’de ilginç bir etkinlikle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Apollo 11’in Ay’a inişinin 50’nci yıl dönümü Çin’in Şangay kentinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı.

Apollo 11’in Ay’a inişinin 50’nci yıl dönümü Çin’in Şangay kentinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı. Etkinlik kapsamında hazırlanan devasa dünya simülasyonu renkli görüntüler oluşturdu.
NASA’ya ait uzay aracı Apollo 11 ve mürettebatının Ay yüzeyinde gerçekleştirdiği başarılı inişin 50’nci yıl dönümü dünyanın birçok yerinde renkli kutlamalara sahne oldu. Çin’in Şangay şehrinde de “Apollo 11 ekibi 50 yıl önce Ay’a ayak bastığında Dünya nasıl görünüyordu?” isimli bir etkinlik düzenlendi. Şangay’da düzenlenen etkinlikte hazırlanan dünya modelinin açılışına yerliler ve turistler büyük ilgi gösterdi. Mavi gezegenin dev modeli aracılığıyla ziyaretçilerin astronotların perspektifinden bu görüntüyü tecrübe etmesi amaçlandı.
Ünlü İngiliz yerleştirme sanatçısı Luke Geram tarafından sunulan dünya enstalasyonu ‘Gaia’ nın 7 metre çapında olduğu görüldü. Dev kürenin ise Apollo 11 ekibinin 50 yıl önce aya ilk adım attığında NASA tarafından çekilen ultra yüksek çözünürlüklü bir Dünya yüzeyi görüntüsü baz alınarak oluşturulduğu belirtildi. Şangay Rıhtımı’nda düzenlenen sergide dev küre mavi ışıklar saçarak parlarken açılış öncesinde Çinli dansçılar tarafından bir gösteri sahnelendi. Ay’dan görünüşü en üst seviyeye çıkarmak için Şangay’da, 200 metreden uzun bir yürüyüş yolunda "Ay yüzeyi" isimli simülasyon oluşturuldu.
Etkinliğin ziyaretçileri, bu eşsiz Dünya modelini görmenin yanı sıra, etkinlik kapsamında astronot gibi giyinen bazı çalışanlar ile fotoğraf çekti, oluşturulan kuma temsili ‘ayak izi’ bıraktı ve konu ile ilgili hazırlanan belgeselleri izleme fırsatı buldu.

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