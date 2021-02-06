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Apollo 14 astronotu Shepard’ın kayıp golf topları 50 yıl sonra bulundu

06.02.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Apollo 14 astronotu Shepard’ın kayıp golf topları 50 yıl sonra bulundu

Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olan astronot Alan Shepard’ın 1971’deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde kaybettiğini iddia ettiği 2 golf topu 50 yıl sonra bulundu. Öte yandan görüntülerin iyileştirilmesi ile Shepard’ın yaptığı vuruşların başarısına yönelik iddialarının doğru olmadığı da ortaya çıktı.

Astronot Alan Shepard, 31 Ocak-6 Şubat arasında 1971’de gerçekleştirilen Apollo 14 görevinde ay yüzeyinde golf oynamış, Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olarak kayıtlara geçmişti.

GÖRÜNTÜLER İYİLEŞTİRİLDİ

Shepard’ın golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında Ay’da kaybettiğini iddia ettiği 2 golf topu 50 yıl sonra bulundu. Görüntü uzmanı Andy Saunders, Shepard’ın golf toplarını bulmak için Apollo 14’ün iniş görevine ilişkin görüntüleri iyileştirdiklerini belirterek, "istifleme” adı verilen bir teknikle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasının yapıldığını söyledi.

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İDDİALARI DOĞRU ÇIKMADI

Görüntülerin iyileştirilmesi ile Shepard’ın yaptığı vuruşların başarısına yönelik iddialarının doğru olmadığı da ortaya çıktı. Shephard, ilk topun bir kratere girdiğini, ikinci topun ise kilometrelerce uzağa gittiğini iddia etmişti. Ancak iyileştirilmiş görüntülerde Shepard’in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gittiği görüldü.

Saunders, astronotun vuruşlarının iddia ettiği kadar başarılı olmamasına rağmen vuruşların Ay’da yapılmış olmasının önemli olduğunu ifade etti. Saunders ayrıca, Shepard’ın vuruşu astronot kıyafeti içinde yaptığını belirterek, "Astronot kıyafeti içinde ve yer çekimsiz bir ortamda bu vuruşu yaptığınızı düşünün. Shepard’ın topu havalandırabilmesi bile son derece etkileyici" dedi. (İHA)

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