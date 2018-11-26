HABER

Apollon Tapınağı'nı su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesindeki Milet Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı'nın doğu bölümü, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir nedenle sular altında kaldı.

Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Didim ilçesindeki Milet Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı'nın doğu bölümü, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir nedenle sular altında kaldı. Antik dönemin kehanet merkezi 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nın zemininin yarısına su doldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tapınağın bu hali 6 aydır sürerken, yağışların başlamasıyla suyun seviyesi artmaya başladı. Tapınağın doğu bölümünün hali böyleyken, diğer yarısı olan batı kısmında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Suyun dolmasına yol açan kaynağın tespiti için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, teknik inceleme başlattı. ASKİ yetkilileri, yapılacak detaylı çalışma sonrası konunun netlik kazacağını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, konuyla ilgili bilgililerinin olduğunu, çalışmalar sonrasında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

PARTNERNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimiNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimi
Bağımlılığa karşı farkındalık yarattılarBağımlılığa karşı farkındalık yarattılar
Yaya geçidinde birdirbir oynadılarYaya geçidinde birdirbir oynadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.