Apollonia Llewellyn Noel kızı oldu

2021'e girmeye sayılı günler kala ünlü isimlerden iddialı noel konseptli fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

İngiliz manken ve TikTok fenomeni Apollonia Llewellyn, gece eğlenmeye çıkarken Noel konseptli kostümüyle herkesi büyüledi.

Okul yıllarında şişman ve çirkin olduğu için zorbalığa uğrayan Apollonia Llewellyn şimdi en çok aranan modellerden biri oldu. Model, TikTok fenomeni ve içerik üreticisi olan Llewellyn'in sosyal medya hesabında yüz binlerce takipçisi var.

Genç model, cinsel içeriklerin olduğu bir sitede fotoğraflarını paylaşarak gelir elde ediyor.



