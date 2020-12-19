MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Apollonia Llewellyn Noel kızı oldu

Apollonia Llewellyn Noel kızı oldu

19.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve Tik Tok yıldızı ve Apollonia Llewellyn, Liverpool'da gece eğlenirken, seksi Noel Baba kostümüyle kendine hayran bıraktı.

2021'e girmeye sayılı günler kala ünlü isimlerden iddialı noel konseptli fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

İngiliz manken ve TikTok fenomeni Apollonia Llewellyn, gece eğlenmeye çıkarken Noel konseptli kostümüyle herkesi büyüledi.

Okul yıllarında şişman ve çirkin olduğu için zorbalığa uğrayan Apollonia Llewellyn şimdi en çok aranan modellerden biri oldu. Model, TikTok fenomeni ve içerik üreticisi olan Llewellyn'in sosyal medya hesabında yüz binlerce takipçisi var.

Genç model, cinsel içeriklerin olduğu bir sitede fotoğraflarını paylaşarak gelir elde ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Ayrılık 5 gün sürdü! Hadise'nin gönlünü böyle aldıAyrılık 5 gün sürdü! Hadise'nin gönlünü böyle aldı
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Diğer Haberler

Songül Karlı'dan eski eşine dolandırıcılık suçlaması: 5 gözaltı

'Müge Anlı'ya çıkacağım' demişti! Flaş gelişme...

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı

İtalyan model Claudia Romani tatilde de bildiğiniz gibi

Olay pozlar! Arkasını dönüp...

Seren Serengil'den olay Kerem Tunçeri itirafı! 'Onu terk edip başkasıyla evlendim'

Olay Kerem Tunçeri itirafı! 'Onu terk edip başkasıyla evlendim'

Ayrılık 5 gün sürdü! Kaan Yıldırım Hadise'nin gönlünü bakın nasıl aldı?

Ayrılık 5 gün sürdü! Hadise'nin gönlünü böyle aldı

2020 onlara müjdeli geldi! İşte pandemide doğan bebekler

2020 onlara müjdeli geldi! İşte pandemide doğan bebekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.