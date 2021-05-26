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App Gallery Android kullanıcılarına hediye veriyor

26.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Huawei, uygulama mağazası App Gallery’nin kullanıcı sayısını artırmak istiyor gibi görünüyor.

App Gallery Android kullanıcılarına hediye veriyor

Android tabanlı akıllı telefonlara ve tabletlere yüklenebilen uygulama mağazası AppGallery, 30 Mayıs’a kadar tüm katılımcılara indirimler, mobil internet paketleri ve hediye çekleri dağıtıyor.

30 Mayıs’a kadar sürecek AppGallery kampanya fırsatlarından yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden “AppGallery ile Hep Kazan” kampanyası için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde Şanslı Çarkı çevirmek için 1 hak kazanılabilecek.

İŞTE VERİLECEĞİ SÖYLENEN HEDİYELER

Şanslı Çarkı çeviren kullanıcılar, çarktaki hediyelerden birini kazanıyorlar. Şanslı Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında tüm operatörlerde geçerli Haftalık 2 GB internet paketi, Günlük 1 GB internet paketi, Günlük 500 MB internet paketi, Kahve Dünyası’ndan 1 adet ücretsiz içecek, Çiçeksepeti’nde 25 TL değerinde indirim kuponu, MOOV uygulamasında yüzde 15 indirim, 30 TL değerinde Lufian kuponu ve 100 TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki bulunuyor.

Listelenen uygulamalardan birini indiren kullanıcılar, şanslı çarkı çevirmek için haftada 1 hak kazanıyorlar. Ek olarak, kampanyayı arkadaşları ile paylaştıklarında, arkadaşları kampanyaya daha önce katılmamış olup, paylaşılan link üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edip, kampanyaya katılırsa, günlük 1 GB internet paketi de kazanabiliyorlar.

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Kullanıcılar AppGallery’de Ben > Ödüller > Diğer sekmesine giderek kazandıkları kuponları görebiliyor ve ödül kodlarını kopyalayabiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei AppGallery
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