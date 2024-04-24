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APP plaka nedir? APP plaka yasak mı? APP plaka cezası

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.04.2024 22:51
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Türkiye’de kanunlarla belirlenmiş bazı yasaklar ve kurallar bulunur. Bunlardan bir kısmı da trafik kurallarıdır ve bu kurallar hem can hem mal güvenliği sağlayabilmek açısından uygulanırlar. Kurallara uyulmaması hâlinde kural ihlali yapan araç sürücülerine ve şoförlere caydırıcı cezalar, ihlalin durumuna göre çeşitli yaptırımlar uygulanır. Peki, APP plaka nedir, APP plaka yasak mı? APP plaka cezası ne kadar?

APP plaka nedir? APP plaka yasak mı? APP plaka cezası

İçindekiler

  • APP plaka nedir?
  • APP plaka yasak mı?
  • APP plaka cezası ne kadar?

Trafik kuralları; trafik ışıkları, hız sınırı, araç kullanırken uyulması gerekenler gibi durumlar olduğu kadar araçların fiziksel durumlarıyla da ilgili olabilir. Bu noktada plakaların şekli, görseli ve görünür olmaları da kurallar dahilindedir ve bu plakaların kurallara uygun olmadıkları noktada kişiler cezai yaptırımlara tabi tutulur. APP plaka olarak bilinen plaka türleri de normal ya da standart olarak tanımlanan plaka türlerinden farklıdır.

APP plaka nedir?

APP adı verilen plaka türleri Amerikan Pres Plaka ifadesinin baş harflerinde oluşan bir kısaltmadır. Araç sahipleri tarafından daha büyük ve kalın karakterlerden oluşan görünümü nedeniyle ilgi çekse ve tercih edilse de yasal olarak kabul edilmeyen bir plaka türüdür. APP plakaların görüntüsü araç sahiplerinin ilgisini çekse de kullanımı oldukça sakıncalıdır. APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur.

APP türü plakalar standart plakalardan farklı renklerde, desenlerde ve yazı tiplerinde tasarlanırlar. Standart kabul edilen plaka türlerinden çok farklıdırlar. Plakaların standart olarak kabul edilenleri ise genel olarak beyaz zemin üzerine uygun yazi tipi ile siyah harf ve rakamların yazılmasıyla ve yasal mühürleriyle oluşur.

APP plaka yasak mı?

Araç sahipleri araçlarını kişiselleştirmek niyetiyle bu plakaları tercih etmek istese de APP plakalar yasal olarak kabul edilmeyen plaka türleridir. APP plakaların kullanımı, 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırıdır. Yani APP plaka kullanımı Türkiye'de yasa dışıdır.

APP plaka cezası ne kadar?

6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olarak kabul edilen APP plakaları tercih etmeye devam eden kişilere para cezası yaptırımı uygulanır. Bu ceza bedeli 2024 yılı için güncellenmiştir.

2024 yılı için APP plaka kullanma cezası 2.647 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklanmıştır.

Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz.

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