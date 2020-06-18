App Store 519 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

Yapılan hesaplamada, iOS üzerinden satın alınan ve iOS cihazları üzerinde tüketilen video streaming servisleri gibi kalemler de toplama dahil edildi. Yani, Netflix seyreden iPhone sahipleri de iOS ekonomisinin bir parçası kabul edildi.

Öte yandan Netflix gibi servislerin de iOS uygulaması olduğunu ve bu sayede Apple ekonomisinin içine girdiklerini unutmamak gerekiyor.

App Store’da yayınlanan uygulamaların içinde yayınlanan reklamlar nedeniyle oluşan pazarın ise 45 milyar dolar olduğu hesaplandı.

iPhone, iPad veya bu cihazların Apple ya da üçüncü parti üreticilerden gelen aksesuarların satışı nedeniyle oluşan ekonomi ise 413 milyar dolar tuttu. Bu rakamın içinde yemek siparişi gibi hizmetler 31 milyon, araç paylaşma şirketleri 40 milyar dolar ve turizm uygulamaları 57 milyar dolar paya sahip.

ÇOĞUNLUĞU ÇİN KAYNAKLI

Apple ekonomisinin 138 milyar dolarının ABD topraklarında oluştuğu dikkat çekerken, 246 milyar doları ise Çin kaynaklı görünüyor. Bu da Çin’in teknoloji şirketleri için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Ortaya çıkan bu rakamlar ise Apple’ın tek başına, orta halli bir ülkenin yıllık bütçesinden fazla ekonomik değer yarattığını ortaya koyuyor.

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